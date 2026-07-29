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Juventus

Come sarà la Juve di Spalletti? Obiettivi, mercato e possibile formazione

La Juventus inizia a prendere forma: vediamo come la Vecchia Signora si sta organizzando...

Lug 29, 20262 Lettura
Kenan Yildiz (Juventus FC) celebrates the goal of 2-1 during Juventus FC vs Cagliari Calcio, Italian soccer Serie A match in Turin, Italy, November 29 2025

di Simone Plaitano

Nel corso dello scorso anno abbiamo iniziato a vedere la prima Juventus di Luciano Spalletti. La differenza però, tra ora e lo scorso anno consiste nel tempismo: l’anno scorso mister Spalletti ha preso una squadra non sua, oggi invece insieme alla dirigenza sta provando a costruirne una che si adatti a suo stile di gioco.

Quali saranno gli obiettivi di questa Juve?

Come già anticipato da Luciano Spalletti, la Juve questa stagione punterà a qualificarsi in Champions. La scorsa stagione a tre giornate dalla fine era praticamente in Champions, poi sono arrivati i pessimi risultati con Verona e Fiorentina che hanno fatto sfumare l’obiettivo. L’obiettivo è quello di mettere gli ultimi tasselli mancanti per tornare a lottare per lo scudetto.

Da chi riparte questa Juve?

Nonostante l’attuale Juventus abbia molti limiti, ci sono delle pietre miliari sulla quale costruire la nuova Juve. I nomi possono essere:

Kenan Yldiz: stella giovane della Juventus, talento cristallino e u no dei più promettenti in serie A, a qualcuno ricorda un po’ Dybala per la sua storia.

Manuel Locatelli: spesso criticato, ma spesso è lui che si fa carico dei problemi e si prende la responsabilità da capitano della Juve, Spalletti lo ha provato come regista ma potrebbe ricoprire altri ruoli.

Gleison Bremer: Il difensore più forte della Juve,  uno dei più forti in Serie A, in questa stagione  non ha sempre giocato al 100% e ha commesso a volte errori gravi, ma se torna al top rappesenterebbe una boccata d’aria per la squadra.

Chi potrebbero essere i nuovi acquisti?

Attualmente la Juventus è bloccata nel mercato perché deve fare anche delle cessioni, però gli obiettivi potrebbero essere:

Randal Kolo Muani: è stato già in prestito in passato facendo bene, ora sembra essere molto vicino. E’ un attaccante molto duttile, veloce e tecnico, farebbe como alla squadra che ha avuto difficoltà con le punte.

Franck Kessié: Centrocampista fisico, attualmente svincolato, reduce dall’esperienza in Arabia, vuole tornare a giocare ad alti livelli, attualmente sembra esserci un po’ di distanza tra le parti, ma c’è fiducia di chiudere.

Dibu/Suzuki:La Juventus vuole fare un portiere di prima categoria, aveva avuto contatti con il Dibu Emiliano Martinèz, ma ora la pista sembra essersi raffreddata, infatti ora si pensa a Suzuki reduce da un ottimo mondiale, anche se c’è la concorrenza del PSG.

Possibili partenze?

Gli indiziati ad andare via sembrano essere:

Juan Cabal: potrebbe lasciare a breve, non convince Spalletti.

Nico Gonzàlez: Vorrebbe restare all’Atletico, ma al  momento sembra esserci distanza tra i due club.

Arkadiusz Milik: La sua avventura alla Juventus, sembra essere al termine, scelta dettata dai suoi numerosi infortuni e scarsi risultati.

Possiamo dire che le basi per il nuovo progetto sembrano esserci, però tutto dipende da come la dirigenza e il club si muoveranno nelle prossime settimane per completare la rosa. Vedremo se la vecchia signora tornerà.

 

 

 

 

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Redazione

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