Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Como

Como, colpo Chalobah: accordo con il Chelsea per 30 milioni

Il difensore inglese è pronto a vestire la maglia biancoblù: decisive le ultime ore di trattativa. Visite mediche attese tra mercoledì e giovedì, poi la firma fino al 2031.

Ago 5, 20261 Lettura
WROCLAW, POLAND - MAY 28: Trevoh Chalobah of Chelsea arrives at the stadium prior to the UEFA Conference League Final 2025 between Real Betis Balompie and Chelsea FC at Stadion Wroclaw on May 28, 2025 in Wroclaw, Poland. (Photo by Aitor Alcalde - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il Como mette a segno uno dei colpi più importanti del proprio mercato estivo. Il club lariano ha infatti raggiunto l’accordo con il Chelsea per l’arrivo di Trevoh Chalobah, difensore centrale classe 1999, al termine di una lunga trattativa conclusa con un’intesa da 30 milioni di euro più 3 milioni di bonus, oltre a una clausola che garantirà ai Blues una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.

Trattativa chiusa dopo il rilancio decisivo

L’operazione si è sbloccata nelle ultime ore grazie all’ultimo rilancio del Como. Il Chelsea era partito da una richiesta di 35 milioni di euro, respingendo anche una precedente proposta dei lariani da 28 milioni più bonus. La svolta è arrivata con l’offerta definitiva da 30 milioni di parte fissa e 3 di bonus, formula che ha convinto il club londinese a dare il via libera al trasferimento.

Un acquisto fortemente voluto da Cesc Fabregas, che considera Chalobah un tassello fondamentale per rafforzare il reparto arretrato in vista della nuova stagione e affrontare con ambizione l’avventura europea. Sul difensore inglese si era mosso anche l’Inter, ma il Como è riuscito a chiudere l’affare anticipando la concorrenza.

Visite mediche e contratto fino al 2031

Il difensore è atteso in Italia tra mercoledì e giovedì per sostenere le visite mediche di rito e successivamente firmare un contratto valido fino al 30 giugno 2031. L’accordo prevede un ingaggio da 3,6 milioni di euro a stagione, confermando la volontà del Como di investire su un profilo di esperienza internazionale.

Il percorso di Chalobah

Cresciuto nel settore giovanile del Chelsea, Trevoh Chalobah ha collezionato 151 presenze con la prima squadra dei Blues, intervallate dal prestito al Crystal Palace nella stagione 2024-25 prima del rientro a Stamford Bridge. Nel suo palmarès figurano due Mondiali per Club (2022 e 2025), una Conference League (2025) e una Supercoppa Europea (2022).

Nell’ultima estate è stato convocato all’ultimo momento dal commissario tecnico dell’Inghilterra Thomas Tuchel per il Mondiale, sostituendo l’infortunato Tino Livramento, senza però trovare spazio in campo.

0 Shares
Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

Articoli correlati

Como, stretta sugli abbonamenti: tessera revocabile dopo tre assenze e dress code

Ago 3, 2026

Da Cunha rinnova: il leader di Fabregas resta fino al 2027

Lug 23, 2026

Como su Kean, la Fiorentina fissa il prezzo: servono 40 milioni

Lug 21, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.