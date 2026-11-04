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IPA87944247 - Anastasios Douvikas (Como 1907) celebrates after scoring his team's second goal with team mates during the Serie A match between SSC Napoli and Como 1907 at Stadio Diego Armando Maradona on August 30, 2026 in Naples, Italy. (Photo by Matteo Ciambelli/DeFodi Images)
Champions LeagueComo

Como da record in Champions: 9-1 al Lens, Douvikas fa la storia

Nov 4, 20261 Lettura

Il Como scrive una pagina storica della Champions League travolgendo il Lens per 9-1 allo Stade Bollaert-Delelis. La formazione di Cesc Fabregas conquista la più larga vittoria esterna nella storia della competizione, trascinata dalla tripletta di Tasos Douvikas e dalle giocate di Nico Paz. I lariani salgono a nove punti nella League Phase, lanciando un segnale importante anche all’Inter, prossima avversaria in Serie A.

Il Como parte fortissimo e sblocca la gara al 7′ con Douvikas, servito da Perrone. Il greco raddoppia al 32′ su assist di Alex Valle, prima del tris firmato da Nico Paz al 40′. Nella ripresa è un monologo: Da Cunha segna al 46′, Kempf cala il pokerissimo al 53′ e Douvikas completa la tripletta al 56′, raggiungendo sei gol in quattro gare europee.

La goleada prosegue con Liberali, Baturina e il giovane Papaccioli, a segno nel recupero dopo la conferma del VAR. Inutile il gol della bandiera di Aguilar. Il Como sale a nove punti, aggancia Manchester City e Barcellona e si porta al quarto posto nella League Phase. Per Fabregas una notte indimenticabile, prima della sfida di campionato contro l’Inter.

 

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