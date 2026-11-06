Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
IPA87944247 - Anastasios Douvikas (Como 1907) celebrates after scoring his team's second goal with team mates during the Serie A match between SSC Napoli and Como 1907 at Stadio Diego Armando Maradona on August 30, 2026 in Naples, Italy. (Photo by Matteo Ciambelli/DeFodi Images)
Como

Como, dopo l’impresa in Champions arriva un’altra sorpresa: Jacobo Ramón convocato dalla Spagna

Nov 6, 20262 Lettura

Il Como continua a vivere un momento straordinario, dentro e fuori dal campo. Dopo la clamorosa vittoria per 9-1 contro il Lens in Champions League, per il club lariano arriva un’altra notizia importante: Jacobo Ramón è stato convocato per la prima volta nella nazionale maggiore della Spagna.

Il difensore figura nell’elenco dei 26 giocatori scelti da Luis de la Fuente per i prossimi impegni di Nations League contro Repubblica Ceca e Inghilterra. Una chiamata che assume un significato particolare anche per il campionato italiano: Ramón è l’unico calciatore della Serie A presente nella lista della Roja.

Dal Como alla nazionale spagnola

La convocazione rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita del giovane difensore. Fino a oggi Ramón aveva vestito la maglia delle rappresentative giovanili spagnole, compresa l’Under 21. Adesso arriva l’opportunità di confrontarsi con il gruppo della nazionale maggiore.

Il salto non garantisce automaticamente una presenza in campo, ma costituisce un riconoscimento significativo. Il Como, protagonista di una crescita sportiva evidente, vede così valorizzato un altro dei propri giocatori anche a livello internazionale.

Il progetto di Fàbregas continua a crescere

La squadra lariana ha attirato l’attenzione europea soprattutto grazie alla propria identità di gioco. La vittoria contro il Lens è stata la dimostrazione più spettacolare delle qualità offensive del gruppo, ma il progetto di Cesc Fàbregas si fonda anche sulla capacità di valorizzare giovani giocatori.

La convocazione di Ramón conferma che il Como sta diventando una realtà osservata anche dalle grandi nazionali europee. Un segnale importante per un club che vuole costruire risultati attraverso un percorso di crescita e non soltanto attraverso singole prestazioni.

Le scelte di de la Fuente

La Spagna dovrà affrontare due partite importanti di Nations League. Il programma prevede la trasferta in Repubblica Ceca giovedì 12 novembre e la sfida contro l’Inghilterra domenica 15 allo stadio Metropolitano di Madrid.

De la Fuente deve fare a meno di alcuni giocatori infortunati, tra cui Rodri, Eric García e Dani Olmo. Tra le altre novità figurano il centrocampista Marc Roca e il portiere Álvaro Valles, mentre tornano Pablo Barrios e Ander Barrenetxea.

Un segnale anche per la Serie A

Il dato più interessante riguarda la presenza di un solo calciatore proveniente dal campionato italiano.La scelta di Ramón offre visibilità internazionale al Como e conferma il valore del lavoro svolto dal club.

Dopo aver sorpreso l’Europa in Champions League, il Como conquista un’altra soddisfazione attraverso uno dei suoi giovani protagonisti. La prima convocazione di Jacobo Ramón rappresenta un traguardo personale, ma anche un riconoscimento per l’intero progetto lariano.

 

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Como da record in Champions: 9-1 al Lens, Douvikas fa la storia

Nov 4, 2026

Como, rimonta da Champions: Nico Paz trascina Fabregas al quarto posto

Ott 27, 2026

Como-Parma: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv

Set 14, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.