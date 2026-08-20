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Como

Como-Kean, nuovo assalto: la Fiorentina chiede 45 milioni

Il club lariano non molla l’attaccante azzurro: respinta la proposta da 30 milioni, ma la trattativa resta aperta e il Como prepara il rilancio.

Ago 20, 20261 Lettura
Moise Kean of ACF Fiorentina reacts during Serie A 2025/26 football match between AC Milan and ACF Fiorentina at San Siro Stadium in Milan

Il Como insiste per Moise Kean e punta a regalare a Cesc Fàbregas un nuovo centravanti prima della chiusura del calciomercato. La Fiorentina ha respinto una prima proposta da 30 milioni di euro, formulata attraverso un prestito con obbligo di riscatto, ma il club lombardo non sembra intenzionato a fermarsi. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, i lariani starebbero preparando un nuovo tentativo per avvicinarsi alle richieste viola.

Il Como prepara il rilancio per Kean

La distanza economica resta significativa. La Fiorentina valuta Kean circa 45 milioni di euro e, almeno finora, non ha aperto alla proposta presentata dal Como. La società lariana, però, considera l’attaccante italiano uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto offensivo e potrebbe tornare presto al tavolo con condizioni più vantaggiose.

L’interesse non nasce nelle ultime ore. Il Como segue Kean da diverse settimane e anche Cesc Fàbregas aveva manifestato pubblicamente il proprio apprezzamento per il centravanti. La resistenza della Fiorentina aveva inizialmente spinto i lombardi a valutare soluzioni alternative, ma le difficoltà incontrate sulle altre piste hanno riportato Kean al centro delle strategie di mercato.

Il prossimo rilancio potrebbe quindi diventare decisivo per capire i margini dell’operazione. La richiesta viola rimane elevata, mentre il Como dovrà decidere quanto avvicinarsi alla valutazione di 45 milioni. La trattativa resta aperta e gli ultimi giorni di mercato potrebbero imprimere un’accelerazione al possibile trasferimento.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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