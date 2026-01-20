Como show all’Olimpico: Lazio travolta 3-0 nel Monday Night

LAZIO-COMO 0-3

2’ Baturina (C), 24’ e 4’ st Nico Paz (C)

Il Como si prende la scena nel posticipo della 21ª giornata di Serie A, imponendosi con un netto 3-0 contro la Lazio allo Stadio Olimpico. Una prestazione dominante quella dei lariani, che indirizzano il match fin dai primi minuti e conquistano tre punti pesantissimi nella corsa alle posizioni europee, lasciando i biancocelesti fermi e in difficoltà. L’approccio del Como è devastante. Dopo meno di due minuti dal fischio d’inizio, Baturina trova il gol del vantaggio con un destro dal limite, reso imparabile dalla deviazione involontaria di Romagnoli che spiazza Provedel. La Lazio accusa il colpo e fatica a reagire con lucidità.

I biancocelesti provano a riorganizzarsi e al 20’ sfiorano il pareggio con Cancellieri, che però si allunga il pallone in contropiede favorendo l’uscita puntuale di Butez. Poco dopo, al 24’, arriva il raddoppio lariano: sul cross di Baturina, Caqueret manca l’intervento e Nico Paz è il più rapido ad avventarsi sul pallone vagante, firmando il 2-0. Il Como continua a spingere e al 34’ conquista anche un calcio di rigore, assegnato dopo l’intervento del Var per un fallo di Taylor su Caqueret. Dal dischetto si presenta Nico Paz, ma Provedel intuisce la conclusione e respinge, evitando un passivo ancora più pesante già nel primo tempo. Nel finale di frazione, però, è ancora il portiere comasco Butez a risultare decisivo, neutralizzando con un grande intervento il destro a botta sicura di Zaccagni e mantenendo il doppio vantaggio all’intervallo.

L’inizio del secondo tempo certifica la superiorità della squadra di Fabregas. Bastano pochi minuti per il colpo del 3-0: Baturina inventa un assist di tacco illuminante per Nico Paz, che con un sinistro a giro supera nuovamente Provedel e firma la sua prima doppietta in Serie A. La Lazio appare in totale difficoltà, incapace di reagire alla qualità e all’intensità degli ospiti. Al 73’ serve un altro intervento provvidenziale di Provedel per negare il poker a Da Cunha, ma il risultato è ormai in cassaforte. Il Como gestisce il finale senza rischi e porta a casa una vittoria di grande prestigio che lo proietta a 37 punti in classifica, a sole due lunghezze dal quinto posto occupato dalla Juventus. Serata amara invece per la Lazio, che resta ferma a 28 punti, scivolando al nono posto e mostrando segnali preoccupanti sul piano del gioco e della tenuta mentale.

CREMONESE-VERONA 0-0

Tra Cremonese e Verona termina 0-0 allo Stadio Zini. Una gara combattuta, con buone occasioni soprattutto nel primo tempo, ma senza la giocata decisiva per sbloccare il risultato. Il pareggio muove poco la classifica, in particolare quella degli scaligeri. La Cremonese parte meglio e al 7’ sfiora il gol con Jamie Vardy, che tenta una conclusione da centrocampo vedendo Perilli fuori dai pali. Poco dopo l’inglese colpisce anche un palo sul diagonale di Barbieri.

Il Verona risponde con Giovane, che impegna Audero nel primo tempo e a più riprese nella ripresa. All’84’ l’attaccante scaligero segna in rovesciata, ma il gol viene annullato per evidente fuorigioco. Lo 0-0 finale porta la Cremonese a 23 punti, al dodicesimo posto. Resta critica la situazione del Verona, ultimo con 14 punti, agganciato dal Pisa.