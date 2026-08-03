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Como

Como, stretta sugli abbonamenti: tessera revocabile dopo tre assenze e dress code

Il club lariano introduce un regolamento rigoroso per contrastare l’assenteismo e garantire uno stadio sempre pieno di tifosi biancoblù in vista della stagione della Champions League.

Ago 3, 20261 Lettura

Il Como alza l’asticella anche nella gestione del proprio pubblico. In vista della nuova stagione, che vedrà i lariani impegnati anche in Champions League, la società ha introdotto un regolamento destinato a far discutere: gli abbonati che non assisteranno ad almeno tre partite casalinghe senza aver preventivamente informato il club potranno perdere l’abbonamento e il diritto di prelazione per il rinnovo nella stagione successiva. Una decisione che punta a valorizzare ogni posto disponibile allo stadio Giuseppe Sinigaglia, sempre più richiesto dai sostenitori biancoblù.

Uno stadio pieno di tifosi biancoblù

La nuova normativa nasce con un obiettivo preciso: riempire interamente i 13.602 posti del Sinigaglia con sostenitori del Como. Il club vuole evitare che i biglietti destinati agli abbonati restino inutilizzati o vengano ceduti a persone estranee alla tifoseria di casa, fatta eccezione per il settore riservato ai tifosi ospiti. La società intende così mantenere un maggiore controllo sulla distribuzione dei tagliandi, rafforzando sia gli aspetti organizzativi sia quelli legati alla sicurezza dell’impianto. Chi non potrà essere presente sarà quindi invitato a comunicarlo in anticipo, permettendo al club di gestire al meglio i posti disponibili.

Champions League e richiesta record di biglietti

La scelta arriva in un momento storico per il Como. Dopo il ritorno in Serie A e la crescita vissuta nelle ultime stagioni, la formazione guidata da Cesc Fabregas si prepara ad affrontare un’annata di altissimo livello, impreziosita dalla qualificazione alla Champions League conquistata grazie al brillante percorso della squadra. La dirigenza si aspetta il tutto esaurito praticamente in ogni gara casalinga, con particolare attenzione alle sfide europee e ai turni infrasettimanali, quando la richiesta di biglietti potrebbe superare di gran lunga la disponibilità.

Tribuna più accogliente per famiglie e spettatori

Tra gli obiettivi del nuovo regolamento c’è anche quello di migliorare l’esperienza allo stadio. Il Como vuole infatti valorizzare la Tribuna, unico settore coperto del Sinigaglia, trasformandola in un’area sempre più dedicata a famiglie, bambini e spettatori di ogni età. L’intenzione del club è offrire un ambiente ordinato, sicuro e confortevole, favorendo una partecipazione sempre più ampia del pubblico e consolidando il forte legame tra squadra e città.

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