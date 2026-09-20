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IPA88770456 - Gleison Bremer of Juventus Fc and Douglas Luiz of Juventus Fc celebrate after winning the Serie A match between Juventus and Atalanta BC at Allianz Stadium on September 20, 2026 in Turin, Italy.
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Conceicao e Bremer rilanciano Spalletti. Per l’Atalanta è crisi nera

Set 20, 20261 Lettura

La Juventus batte 2-0 l’Atalanta e ritrova il sorriso anche in campionato. Dopo il netto 5-0 rifilato al Nec in Europa League, la squadra di Luciano Spalletti dà continuità alla propria reazione grazie alle reti di Francisco Conceicao e Gleison Bremer. Tre punti che permettono ai bianconeri di salire a quota 10, mentre l’Atalanta di Maurizio Sarri resta ferma a 6 e incassa la terza sconfitta consecutiva.

Prima del fischio d’inizio spazio anche alle emozioni, con il tributo ad Alessandro Del Piero e il minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola.

Conceicao sblocca la partita

La Juventus parte forte e dopo appena un minuto costruisce la prima occasione con Kolo Muani. L’Atalanta soffre inizialmente l’intensità dei padroni di casa, poi riesce gradualmente a prendere campo e a rendere la sfida più equilibrata.

Proprio nel momento migliore dei bergamaschi, però, arriva il vantaggio juventino. Al 28’ Conceicao firma l’1-0 raccogliendo l’assist di Celik e approfittando di una lettura sbagliata della difesa nerazzurra. Il portoghese è lucido davanti a Carnesecchi e indirizza la gara.

La risposta dell’Atalanta non tarda ad arrivare. Rowe protesta per una trattenuta di Kalulu all’interno dell’area juventina, ma l’arbitro Zufferli lascia proseguire e il risultato non cambia prima dell’intervallo.

Bremer chiude i conti

Nella ripresa Sarri prova ad aumentare la pressione. Vicario respinge una conclusione di Rowe, mentre al 17’ Kolo Muani diventa decisivo anche nella propria area, salvando sulla linea il colpo di testa di Kristensen.

Il tecnico dell’Atalanta inserisce Raspadori al posto di Samardzic alla ricerca di maggiore pericolosità offensiva, ma gli spazi concessi favoriscono la Juventus. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo arriva così il colpo che chiude la partita: Bremer svetta di testa e realizza il 2-0.

Nel finale Kolo Muani sfiora anche il tris, trovando la risposta di Carnesecchi. La Juventus gestisce senza particolari affanni e porta a casa una vittoria importante, cancellando il passo falso di Sassuolo e arrivando alla lunga sosta per le Nazionali con maggiore serenità.

I bianconeri ripartiranno dalla trasferta contro il Cagliari, mentre l’Atalanta proverà a interrompere la serie negativa nella sfida contro il Venezia.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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