Conceiçao:”Juve abituata a queste gare, noi preparati per qualificarci”

Torna la Champions League e la Juve scenderà in campo contro il Porto per il ritorno degli ottavi. Alla vigilia del match di martedì 9, Conceiçao parla in conferenza stampa.

LA GARA – «Abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi per ottenere un risultato positivo che, in un club come il Porto, non può che essere la vittoria. Giocheremo una partita a immagine di chi siamo come squadra e proveremo a vincerla. Faremo di tutto per qualificarci».

CONTRO LA JUVE – «Ci sono 11 giocatori contro 11 giocatori, più 5 che entrano, e sicuramente faranno di tutto per nobilitare lo stemma che abbiamo sul petto. Troveremo una squadra che è stata recentemente in finale, che ha investito per cercare di vincere la Champions League. Giocheremo a immagine di chi siamo come squadra e proveremo a vincere. Conosciamo le difficoltà, ma faremo di tutto per ottenere la qualificazione».

PRESSIONE JUVE – «La forza della Juventus ha anche fare con questo. Hanno lasciato fuori il migliore al mondo e hanno battuto la Lazio, che in termini di qualità è una squadra di Champions League. Quella pressione, a quel livello … La Juventus mostra una forza incredibile. Sono abituati a quella pressione. Dobbiamo guardare alla nostra squadra, alla nostra organizzazione ed essere preparati per una Juventus a pieno regime. Noi, con tutto quello che abbiamo, dobbiamo andare alla lotta. Rappresenteremo il Porto nel migliore dei modi e dimostreremo che siamo un club storico e in grado di superare questo turno».

RITORNO IN ITALIA – «Vado a giocare un’altra partita di Champions League per il mio club, che è già fantastica. È vero che l’Italia è stata un Paese importante nella mia carriera. Potrei parlare della mia prima partita ufficiale in Italia, che era a Torino, e abbiamo vinto contro la Juventus. Ho segnato il secondo gol. Sono concentrato totalmente sulla nostra gara».

SU PIRLO E LE NOVITA’ TATTICHE – «Ho visto la partita, non mi ha ricordato tantissimo la Juventus in termini di dinamica. Ho visto in campo giocatori diversi e con la capacità di approfittare della profondità. Una Juventus molto competitiva».

SOMIGLIANZE CON MOURINHO – «Cerco di fare il mio lavoro, ho avuto il mio periodo come giocatore e sono allenatore da quasi dieci anni. Quello che ero come giocatore non ha niente a che vedere con la mia attività di allenatore. Quel che sono stato da calciatore ha aiutato nel formarmi come allenatore ma principalmente la mia preparazione. Non mi piace paragonarmi a nessuno, io sono io. Spero di vincere e passare il turno e qualificarmi».