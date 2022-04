Conference League: Bodo ancora amara, la Roma perde 2-1!

La Roma targata Friedkin trova ancora un risultato negative in Conference contro il sottovalutato Bodo, in una sera primaverile a meno 8 gradi sul sintetico della citta vicina al circolo polare artico. Eppure la Roma parte bene in una gara non ricca di emozioni. Lorenzo Pellegrini, autore di una partita non indimenticabile, porta in vantaggio la squadra giallorossa sul finire del primo tempo, grazie all-assist di un Mhkitarian davvero in grande spolvero in questo period. Ma l-abitudine consolidate di proteggere il vantaggio questa volta si dimostra contropriducente. Nel secondo tempo arriva il pari del Bodo con una deviazione fortunosa di Saltnes, un tiro che da solo mai avrebbe impensierito Rui Patricio, ma che con la deviazione annessa lo ha messo non poco in difficolta. Putroppo la sfortuna della Roma non finisce e al minute 87 su una punizione regalata ingenuamente dal neo entrato Matias Vina, arriva il pareggio, causato proprio da una deviazione sfortunata, ma decisiva, del terzino uruguajo. Shomurudov testera anche lui questa note sfortunata quando al 95- sfiora la traversa incornando di testa da angolo. Ma e ancora tutto in discussion e ce da giocare la gara di ritorno, con tutt alter condizioni meteo, stadio e di tifo. Sara spettacolo all-Olimpico giovedi prossimo, conoscendo I tifosi giallorossi.

Nelle altre gare di Conference spiccano i gol, eccetto per la sfida in Olanda tra PSV e Leicester, terminate infatti in parità. Nell’altra sfida olandese il Feyenoord fa tre gol allo Slavia, che pero risponde con altrettanti, generando un pirotecnico e roboante 3/3. Al gol l’interessantissimo colombiano Luis Sinisterra, esterno offensivo colombiano classe 1999 seguito con estrema attenzione dal Napoli. Gli altri due gol della squadra di Rotterdam sono firmati da due gioielli della squadra bianco rossa, Marcos Senesi e Kocku. Lo Slavia risponde con I soliti Olanyka, Sor e Traore.

Per ultimo il Marsiglia, che in casa al nuovo Velodrome trova un ottimo 2/1 in vista della gara a Salonicco. In gol l’ex Roma Gerson e Dimitri Payet, su assist di Cengiz Under. La rete di Omar el Kaddouri, ex Napoli tra le altre, da il giusto pepe alla gara di ritorno.