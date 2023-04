Conference League: La Fiorentina rischia grosso ma vola in semifinale

Una sconfitta indolore ma che sofferenza. La squadra di Italiano che nonostante la vittoria del Lech Poznan per 3a2 al Franchi riesce ad approdare in semifinale di Conference League grazie al 4a1 dell’andata. I polacchi passano in vantaggio all’8′ con Sousa. Venuti sbaglia il disimpegno e rinvia sui piedi del trequartista che calcia di prima intenzione e batte Terracciano per l’1a0. La Viola reagisce subito e sfiora il pareggio prima con Sottil e poi dopo con Jovic ma il portiere e la mira dicono di no. Sul finire di primo tempo i padroni di casa vanno ancora vicini al pareggio con Bonaventura che prova ad approfittare di una disattenzione di Rebocho ma gli ospiti si salvano. Il primo tempo si conclude sull’1a0 per il Lech Poznan.

La ripresa riparte sempre con la Viola all’arrembaggio e al 58′ occasione per Jovic. Gran palla filtrante di Bonaventura che innesca il n.7 che a tu per tu con il portiere si fa ipnotizzare e il suo tiro viene respinto. Al 62′ calcio di rigore per il Lech Poznan sul dischetto si presenta Velde che batte Terracciano e fa 2a0. Clamoroso al 69′ gli ospiti fanno 3a0 con Sobiech che da due passi batte l’estremo difensore viola. Italiano e i suoi sudano freddo ma ci pensa Sottil al 78′ a ridare linfa ai suoi. Destro a sotto l’incrocio che batte Bednarek.

Al 90′ inizia la festa col gol di Castrovilli che in area lascia partire un destro potente sul quale Bednarek può poco. Vittoria di Pirro per il Lech Poznan che vince 3a2 ma la Fiorentina torna in una semifinale Europea dopo 8 anni.