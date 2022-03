Conference League: La Roma soffre ma vola ai quarti! Abraham decisivo

Doveva essere quasi una gara amichevole per la squadra di Mourinho, ma lo e stata solo per il ritmo partita dei giallorossi, quasi imbarazzante per larghi tratti della gara. Il primo tempo le occasioni si contano sulle dita di una mano. Se il Vitesse si fa pericoloso con un calcio di punizione di Wittek nei primi minuti, che spaventa non poco Rui Patricio, la Roma si fa viva con conclusioni da fuori, 2 per la precisione, di Veretout prima e Matias Vina poi. Finisce il primo tempo con la squadra olandese che sembra avere piu voglia di giocare questa partita mentre alcuni giocatori della Roma sembrano passeggiare per il campo, aspettando la fine della gara. Arriva pero il secondo tempo e la noia della Roma viene pagata a caro Prezzo. Al 61 Wittek riceve da Dasa un pallone da calciare al volo, e il centrocampista giallonero non esita assolutamente. Il risultato e un gol bellissimo. Imparabile la traiettoria per il super portiere portoghese giallorosso.

La Roma reagisce al gol con la solita maniera confusionaria e povera di idee di gioco. Arriva al 74 il tiro di Cristante, che nasce da una azione casuale del centrocampista ex Atalanta, che conclude pero debolmente. Quando lo spettro dei supplementari raggiunge il culmine della preoccupazione tra tutto il popolo giallorosso, arriva il pareggio. Minuto 89 El shaarawy, entrato nel secondo tempo e nettamente il migliore in campo insieme a Karsdorp, anche lui subentrato a maitland niles, si libera con una magia di due giocatori e cambia gioco per l’accorente terzino olandese che si propone in maniera fantastica dentro l-area di rigore, realizzando di destro l assist per Tammy Abraham, che fa impazzire lo Stadio Olimpico di Roma. La Roma passa il turno con il minimo sforzo possibile ma la tutta la paura del mondo. 1/1 che grazie alla vittoria in Olanda permette alla squadra di Mou di pensare adesso con tutte le energie al Derby della capitale, in programma Domenica alle 18.

Le altre gare di Conference.

Nelle gare delle 18 e 45 passano il Marsiglia( 1-2 a Basilea, in gol l’ex giallorosso Under), il PSV, che stende il Copenhaghen 0-4 nella capitale danese e il Liecester, nonostante la sconfitta per 2-1 subita nel nord della Francia dal Rennes. Stanno giocando i supplementari AZ e Bodo Glimt. A Rotterdam il Feyenoord certifica la qualificazione contro il Partizan Belgrado grazie al 3/1 che porta le firme di Nelson, Dessers e Linsenn, con la rete dei serbi di Gomes nel mezzo. Il Paok Salonicco trova la vittoria corsara a Gent per 1a2 grazie al gol dell-ex Bologna Jose Crespo e di Douglas Augusto. Inutile il momentaneo pareggio belga dell’intramontabile Depoitre.

Il Lask Linz in casa rifila 4 gol allo Slavia Praga, rimasto anche in 9 per le espulsioni di Ousou e Plavsic, ma non riesce a passare il turno in virtu del risultato dell’andata. Ancora in gol per la squadra della capitale ceca Sor e Olayinka, interessantissimi centrocampisti offensivi dello Slavia. Passa il Bodo Glimt, grazie alla rete arrivata nei supplementari di Sampsted al primo minute di recupero del primo tempo supplementare. Quante emozioni e quanti gol questa Conference!!!