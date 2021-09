Conference League: Roma show all’Olimpico, manita al CSKA. Falsa partenza Tottenham

Archiviate le gare di Champions League, sono ufficialmente partite anche le altre due competizioni della Uefa, l’Europa League e la Conference League, con la partecipazione di Lazio e Napoli in Europa League, e della Roma in Conference League.

La Roma vince in rimonta

Allo Stadio Olimpico la Roma vince in rimonta sul CSKA Sofia. Gli ospiti vanno in vantaggio al 10’ grazie al goal di Graham Carey; poi i padroni di casa trovano il pareggio con Lorenzo Pellegrini al 25’ e il goal del sorpasso al 38’, con Stephan El Shaaraawy. Il goal della sicurezza arriva con la doppietta di Pellegrini, al 62’ minuto. Nel finale arriva anche il quarto goal prima, firmato dal difensore Gianluca Mancini, e il quinto poi, con Tammy Abraham. Il 5-1 finale può decisamente far sorridere i tifosi giallorossi. Nel prossimo turno la Roma affronterà gli ucraini dello Zorya Luhansk, in trasferta.

Gli altri risultati

Nel girone dei giallorossi, il Bodo Glimt si impone sullo Zorya Luhansk: risultato di 3-1 che praticamente non è mai stato in discussione.

Da segnalare l’amaro esordio del Totthenam, che nel gruppo G (Totthenam, Rennes, Vitesse e NS Mura) non va oltre il 2-2 in casa del Rennes: gli inglesi passano in vantaggio con l’autorete di Loic Badè; i padroni di casa pareggiano con Tait e poi al 71’ passano in vantaggio con Laborde. Passano solamente pochi minuti e gli ospiti al 76’ trovano il gol del definitivo pareggio.

Molto più amaro l’esordio dell’Union Berlino, che in casa dello Slavia Praga perde con il risultato di 3-1 e parte decisamente in malo modo. A partire male è anche l’avventura dei romeni del Cluj, che nel gruppo D perdono in casa del Jablonec per 1-0, restando in 10 uomini a partire dal 50’.

Sempre nello stesso girone, il Randers pareggia per 2-2 contro l’AZ Alkmaar. Si impone invece con facilità il PAOK Salonicco, che nel gruppo F della competizione batte per 0-2 il Lincoln Red Imps, mentre il Copenaghen si è imposto sullo Slovan Bratislava per 1-3.