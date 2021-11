Conference League: Roma, vincere per ripartire (di nuovo)

Sotto un manto di stelle Roma bella m’appare, e proprio sotto un cielo dipinto da tante luci la compagine capitolina riparte in quella competizione che tanto ha fatto sobbalzare qualsivoglia tifoso con il vessillo della lupa capitolina. Giorno zero della monarchia di Mourinho dopo quel 6 a 1 in terra norvegese si è ripartiti, non come ci si aspettava, ma con una linea di pensiero che non lascia scampo ad equivoci. O tutto o niente, o si suda la maglietta o la si vede sudare dai seggiolini della tribuna. I dissidenti sono stati subito individuati ed allontanati, metaforicamente, dal primo gruppo come fossimo a scuola calcio.

Tredici/quattordici calciatori disponibili per scendere in campo, da qui all’arrivo di forze fresche (qualora arrivassero) è una mera forzatura per dimostrare il pugno di ferro e far valere la posizione di leadership e di trascinatore. Certi atteggiamenti sono stati avvalorati dalla società, forse questo andava fatto in passato con tecnici come Luis Enrique e Spalletti, ma meglio tardi che mai. Dalla trasferta nordica la Roma è ripartita, zoppicando questo è chiaro, giocando nuovamente sulla fiducia dei propri tifosi. Attesa e fiducia, da anni è ormai così ma questa volta si respira una speranza diversa proprio perchè la società è riuscita ad avvicinare la squadra a chi la ama. Sei gol sono troppi, soprattutto in un girone in cui si ha l’obbligo di arrivare primi per evitare lo spareggio o nella peggiore delle ipotesi uscire. Hanno raccontato di un progetto di crescita quest’anno, l’ennesimo anno zero; hanno scritto del coraggio di aver lanciato il giovane Afene in un calcio ancora troppo elevato per lui.

Il voler insegnare la romanità è impossibile perchè è un fattore innato ma andando a spulciare un dato interessante possiamo scoprire come solo il 12% dei giocatori Primavera scendono in campo anche in Serie A (12 giocatori su 100). Procuratori e sponsor hanno preso, ormai da tempo, questo campionato facendolo diventare un bacino economico importante, più che un pozzo da cui attingere talento. Non a casa chi ha la procura del 18enne è la Arthurlegacy Sport ML (l’agenzia che ha le procure dei più talentuosi giocatori ghanesi). Dal 2010 il campionato sono stati: Roma, Inter, Lazio, Chievo, Torino, Inter ed Atalanta mentre la Serie A è stata vinta solo da Juventus ed Inter, questo certifica che la discrepanza dipende dai fattori scritti poche righe più in alto: il vivaio è fondamentale ma ci si arriva in pochi. Ergo, o Afene è realmente un calciatore in grado di cambiare gli equilibri o è stato lanciato in campo per accendere le lampadine di alcuni giocatori (vedere Kumbulla che ha ben afferrato il discorso del mago di Setubal).

Per Mourinho Roma è una tappa nuova, qui ha l’obbligo di vincere pur non avendo i mezzi per farlo, la piazza alterna entusiasmo e debacle psicologica perchè in fondo la maggioranza spera di conquistare qualcosa in questa stagione (pur non dichiarandolo apertamente). Giovedì si riparte, all’Olimpico, contro quel Bodo/Glimt per cercare di andare oltre quel risultato nefasto. Nulla può cancellare quella sconfitta ma può essere l’occasione per allontanare certi incubi. La Conference per ripartire, perchè è pur sempre un trofeo europeo… un trofeo.