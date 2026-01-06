Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Calciomercato

Conte lancia il segnale, Mou è in agguato: intreccio inatteso sul mercato

La presenza costante del danese in questo campionato e il ritorno in campo sempre più vicino per il belga hanno messo ai margini l’ex bianconero

Gen 6, 20262 Lettura
BUDAPEST, HUNGARY - MAY 31: Jose Mourinho, Head Coach of AS Roma, looks on during the UEFA Europa League 2022/23 final match between Sevilla FC and AS Roma at Puskas Arena on May 31, 2023 in Budapest, Hungary. (Photo by Gonzalo Arroyo - UEFA/UEFA via Getty Images)

La vittoria netta del Napoli contro la Lazio all’Olimpico per 0-2 è molto importante per lanciare un segnale alla capolista Inter in vista dello scontro diretto in programma domenica prossima alle ore 20:45. Il tecnico Antonio Conte può sicuramente ritenersi soddisfatto dell’approccio alla gara e del loro percorso in crescita di partita in partita, con maggiore sicurezza e responsabilità non solo perché campioni in carica, ma anche per la ‘Supercoppa Italiana’ vinta il mese scorso in finale contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Napoli, bene in attacco…ma Lucca?

Un elemento fondamentale per questa rosa non è solo il reparto difensivo (4° cleen-sheet consecutivo), ma anche l’attacco con Rasmus Højlund in forma e capace di sostituire all’altezza un “gigante” come Romelu Lukaku (in ripresa dopo il lungo stop per infortunio alla coscia e ritardo di condizione). Eppure c’è un terzo tassello che è stato pagato ben 35 milioni (prestito 9 + 26 milioni per l’obbligo di riscatto), ma pochissime presenze e in breve tempo sembra aver già bruciato la grande occasione in una grande squadra come quella azzurra.

Stiamo parlando di Lorenzo Lucca, che ad agosto era convinto di essere proprio lui il vice dell’ex Inter, ma a causa del suo infortunio sono cambiati i piani per la dirigenza che è subito intervenuta sul mercato. Dunque altro budget speso e possibilità sempre più ridotte per l’attaccante italiano, che dopo anni a Udine è riuscito a salire di livello e dare il 100% per la maglia. Questo purtroppo non è bastato e dunque ora, con il mercato invernale già iniziato, si sentono le voci di un suo possibile addio, e il presidente De Laurentiis è desideroso di ascoltare le offerte, accettando quella che si avvicina di più alla sua richiesta.

Mister non contento, Mou in agguato!

Il classe 2000 ha totalizzato al momento 20 presenze in tutte le competizioni con soli 2 gol totali (contro Pisa in campionato e Cagliari in ‘Coppa Italia’), dati che non fanno di certo sorridere l’allenatore pugliese. Da sottolineare inoltre l’espulsione in occasione della sconfitta in ‘Champions League’ contro il PSV al 76’ sul risultato già compromesso per 3-1 in favore degli olandesi, terminata poi 6-2.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società interessata al n.27 è il Benfica di José Mourinho, sfidati lo scorso 10 dicembre nel match valido per la prima fase della ‘Champions League’, vinta 2-0 dai portoghesi all’‘Estádio da Luz’ di Lisbona. i due club sono in contatto e l’operazione potrebbe essere quella del prestito. Nelle prossime ore seguiranno ulteriori aggiornamenti, ma è chiaro che intorno al calciatore si respira un’aria amara per le aspettative troppo elevate e la caduta nell’ultimo periodo.

