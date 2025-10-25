Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Napoli

Conte sfida il suo passato tra infortuni, tensioni e un Napoli in crisi

In vista della sfida contro i nerazzurri, il Napoli è in crisi non solo di risultati, ma ora anche alcuni giocatori faticano a mantenere il doppio impegno

Ott 25, 2025
EDITORIAL USE ONLY No use with unauthorised audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Mandatory Credit: Photo by AllShot Live/Action Plus/Shutterstock (15510006bo) Rasmus Hojlund of SSC Napoli celebrates after scoring his goal in the 79th minute for 2-1; 1st October 2025, Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy; Champions League Football; Napoli versus Sporting Lisbon. Napoli v Sporting Lisbon, UEFA Champions League, Football, Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy - 01 Oct 2025

Il Napoli di Antonio Conte si appresta per preparare la sfida in programma sabato alle ore 18:00 contro l’Inter di Christian Chivu, che in questo momento sta rimediando agli errori di inizio stagione con la crescita di Pio Esposito e uno stile di gioco adeguato anche ai nuovi arrivati. Lo 0-4 ottenuto contro l’Union San Gilloise fa spaventare e non poco gli ‘azzurri’, che non riescono più a vincere dopo la sconfitta in campionato contro il Torino e la pesante batosta contro il Psv per 6-2 in Champions League. Sappiamo benissimo da anni che il tecnico salentino non ha un buon feeling con gli impegni europei, e non è sicuramente una novità considerando il suo passato alla Juventus e all’Inter da allenatore. Domani pomeriggio affronterà il suo passato, ambiente in cui ha vinto uno scudetto nella stagione 2020-2021, fermando il dominio bianconero con 9 scudetti consecutivi. Ora a Napoli, dopo lo scudetto conquistato nella scorsa stagione scippandolo proprio ai nerazzurri, ora le dinamiche sono decisamente cambiate.

LA DELUSIONE DI LANG E LA RINCORSA AL MILAN

Il clima non è più quello sereno, ma c’è una leggera tensione con i giocatori, come ad esempio il neo acquisto Noa Lang, che non gradisce molto i tanti minuti trascorsi in panchina, inviando qualche frecciatina proprio a Conte. Secondo alcune voci di mercato, infatti, è possibile già un trasferimento dell’olandese nella finestra invernale di mercato, lasciando il Napoli in maniera anche inaspettata. In tutto questo De Laurentiis osserva, e spera di ritrovare quella grinta e rabbia che li hanno portati alla vittoria del quarto tricolore.

Oltre alle questioni extra-campo, bisogna pensare anche e soprattutto al match di sabato pomeriggio, importantissimo per mandare un messaggio al Milan di Massimiliano Allegri (in questo momento primo in classifica), che questa sera aprirà l’ottava giornata disputando il match a ‘San Siro’ contro il Pisa.

MERET E HØJLUND: GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI

Secondo le ultime indiscrezioni, Alex Meret ha subito un infortunio in allenamento nel corso della seduta mattutina. Il portiere azzurro si è sottoposto agli esami strumentali, che hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro, con le condizioni che andranno monitorate minuto per minuto e tempi di recupero da stabilire.

Anche Rasmus Højlund è costretto a dare forfait, non recuperando dall’affaticamento. Al suo posto, dunque, è pronto Lorenzo Lucca, che dovrà subito riscattarsi dopo la brutta prestazione contro l’Ajax con l’espulsione ricevuta nei minuti finali, assumendo un comportamento poco professionale nei confronti del direttore di gara.

Insomma, in casa Napoli piove a dirotto e il mister dovrà essere in grado di rimpiazzare nella giusta maniera i giocatori, sperando dunque di strappare quantomeno un pareggio davanti ai suoi tifosi, delusi sempre di più dalle ultime uscite della squadra. Conte ora è solo e spera di ritrovare la luce in questo momento buio, trovando magari la chiave giusta per sbloccare questa incredibile situazione.

