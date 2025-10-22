Conte:“Basta fumo negli occhi, servono verità e unità”

Antonio Conte non le manda a dire. Dopo il pesante tracollo del Napoli contro il Psv, l’allenatore salentino si presenta in conferenza stampa con parole nette, dirette, cariche di frustrazione ma anche di amore verso la piazza partenopea: “Napoli e i napoletani non devono essere presi per il culo”, tuona Conte, sottolineando come sia inaccettabile continuare a “vendere fumo” in una città che merita trasparenza e progettualità reale.

“Lo sto dicendo da tempo, ma non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire. Qualcuno getta fumo negli occhi alla piazza, e questo non è giusto. Se vogliamo costruire qualcosa di importante dobbiamo mettere da parte egoismi e visioni personali. Napoli deve tornare ad essere l’unica priorità.”

Conte richiama il gruppo alla responsabilità collettiva:“Serve lo spirito e la compattezza dell’anno scorso, con un solo obiettivo: il bene del Napoli, non quello del singolo giocatore o dell’allenatore. Solo così si può rendere orgogliosa una città intera.”

Conte non cerca alibi, ma offre una lettura chiara della situazione:“L’anno scorso è stato straordinario, siamo andati oltre ogni limite. Ma quest’anno, con la Champions, abbiamo inserito nove nuovi giocatori: troppi per mantenere gli stessi equilibri. Il mercato è stato necessario perché la rosa era ridotta. Serve tempo, pazienza, e tanto lavoro.”

Conclude poi con un’assunzione di responsabilità:“Mi metto in gioco come tutti, mi prendo le responsabilità, ma se dall’inizio del ritiro dico che sarà un anno difficile, è perché sono onesto. Il Napoli ha bisogno di verità, non di illusioni.”