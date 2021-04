Conte:”Domani proveremo a completare un percorso straordinario”

Alla vigilia della sfida valida per la 34esima giornata di Serie A, Antonio Conte in conferenza stampa ha risposto alle domande dei giornalisti collegati.

IL CROTONE – I ragazzi sanno che dovremo fare l’Inter domani perchè se pensiamo di fare qualcosa di diverso ci sarà qualche brutta sorpresa. Dobbiamo avere il massimo rispetto per il Crotone, saranno motivati e vorranno dimostrare di meritare di rimanere in Serie A, soprattutto giocando contro la prima in classifica che sta cercando di vincere lo scudetto. Noi dovremo fare l’Inter con grande attenzione, ferocia e determinazione per non avere sorprese, l’ho detto ai ragazzi e mi auguro che mi ascoltino.

OBIETTIVO QUASI RAGGIUNTO – L’importante è che questa annata finisca nella giusta maniera che ci ripaghi con tanta soddisfazione di tanto sacrificio, sudore, di tante notti insonni. Quando ti avvicini a un traguardo l’attesa diventa un qualcosa che devi essere bravo a gestire, per te e per il gruppo, per il club e per i tifosi. Non è facile, noi penso che stiamo gestendo il tutto nella giusta maniera quando ho detto che domani l’Inter dovrà fare l’Inter intendo quello, di non avere +sorprese e di cercare di arrivare in porto quanto prima. Chi è dentro la Pinetina, chi ci lavora, tutti sanno che sta per essere fatto qualcosa di straordinario quest’anno.

LA SVOLTA DELLA STAGIONE – Penso che ci siano diversi punti chiave in questa stagione che hanno fatto prendere più consapevolezza accresciuto l’autostima, non è una singola partita. Quando eravamo dietro e stavamo inseguendo e poi siamo andati in testa è stato un momento cruciale perchè o dimostri di sapere reggere la pressione per rimanere in vetta altrimenti la pressione ti mangia e vieni risucchiato quindi sono stati bravi i ragazzi, i messaggi sono stati recepiti quindi adesso si parla di un’Inter che ha in mano il proprio destino e mi auguro di finire al meglio questa stagione che sarebbe un’ opera d’arte per noi.

MONDO CONTE – Il mio obiettivo in tutte le squadre in cui sono arrivato è portare il mio credo, la mia visione, il mio bagaglio. Un percorso che sicuramente porta a sacrifici, a sudore, a fatica, porta al limite di se stessi tutti quanti ma penso che questo sia il percorso da seguire per se si vuole essere vincenti, credibili e rendere onore alla storia dell’Inter. Qui ho trovato tanta gente che ha voluto seguire questo percorso, quindi a prescindere da tutto sono due anni importanti in cui l’Inter ha ritrovato credibilità, nazionale e internazionale, visto che l’anno scorso siamo arrivati in finale di Europa League ed è stato un percorso importante.