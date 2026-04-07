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Napoli

Conte:”Giusto che io sia nella lista per diventare ct della Nazionale”

Dopo Napoli-Milan, il tecnico azzurro non esclude l’ipotesi CT: “Il mio nome tra i candidati, ma valuterò con il club”

Apr 7, 20261 Lettura
Foto credits: https://sscnapoli.it/foto-gallery

Dopo la vittoria del Napoli sul Milan, Antonio Conte torna a parlare anche del suo futuro. Il tecnico azzurro, protagonista del successo per 1-0 al Maradona, non chiude alla possibilità di diventare commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio, lasciando però tutto in sospeso fino al confronto con la società a fine stagione.

“È giusto che il mio nome faccia parte di quella rosa per la Nazionale”, ha dichiarato Conte con la consueta chiarezza. L’allenatore del Napoli rivendica il proprio percorso: “Se guidassi la federazione, mi inserirei nel novero dei candidati”. Un’apertura importante, ma senza forzature: “Conoscete il mio contratto, a fine stagione incontrerò il presidente e vedremo”. Conte ha poi ricordato la sua esperienza sulla panchina azzurra: “Sono già stato CT per due anni, conosco bene l’ambiente. Non è solo motivo di orgoglio, ma rappresentare il Paese è una grande responsabilità”.

Il passato da CT e la riflessione

Nel suo intervento, l’ex commissario tecnico è tornato anche sulle difficoltà vissute durante il suo ciclo: “Se avessimo raggiunto i Mondiali ai rigori, si sarebbe parlato di impresa. Il risultato cambia sempre il giudizio”. Una riflessione lucida anche sul sistema calcio: “Ogni volta che non ci qualifichiamo bisogna ricostruire. Io però ho visto poco aiuto dai club: ci sono giocatori di livello, ma serve fare di più”. Parole che suonano come un messaggio diretto al movimento calcistico italiano, ancora alle prese con interrogativi sul futuro della Nazionale.

Scenari futuri

Il destino di Conte resta quindi tutto da scrivere. Il tecnico è concentrato sul finale di stagione con il Napoli, ma il suo profilo resta tra i più autorevoli per un eventuale nuovo corso azzurro. Molto dipenderà dall’incontro con il presidente: solo allora si capirà se le strade tra Conte e il Napoli continueranno insieme o se si aprirà davvero la porta verso la panchina della Nazionale.

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