Conte è sicuro:“Giocarsi un trofeo dà energia e fiducia”

Alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana 2025 contro il Bologna, l’allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, affrontando diversi temi centrali della stagione. Una stagione definita dal tecnico “la più complessa” della sua carriera, ma che potrebbe regalare un primo importante trofeo.“Sapevamo che sarebbe stata una stagione difficile – ha dichiarato Conte – sono arrivati nove nuovi giocatori e non basta inserirli, bisogna integrarli nel sistema. Abbiamo avuto anche infortuni pesanti, ma a volte sembra che ci si dimentichi di tutto questo”.

Conte ha poi ripercorso il cammino del Napoli: “Veniamo da una stagione storica con la vittoria dello scudetto e ora, dopo un avvio complicato, siamo tornati in corsa. Siamo dove dobbiamo essere, in finale per giocarci la Supercoppa e ancora in corsa nelle altre competizioni”.

Il tecnico ha sottolineato anche l’importanza del lavoro fatto dal gruppo: “La vittoria porta fiducia. Questo appuntamento deve essere una spinta, ci giochiamo un titolo e questo va vissuto con orgoglio e motivazione. Come dico sempre ai ragazzi: ci si ricorda solo di chi vince”.

Riguardo all’avversario di lunedì, il Bologna di Vincenzo Italiano, Conte non ha dubbi sulla difficoltà dell’impegno: “Nella gara di campionato abbiamo perso 2-0 perché loro ci hanno messo più intensità, soprattutto nel secondo tempo. Questa volta dovremo almeno pareggiare la loro voglia di vincere. Se fossero più affamati di noi, sarebbe un nostro limite”.