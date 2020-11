Conte:”Vincere per restare in vita, ma nessun rimpianto”

Nella fredda notte di Mönchengladbach, l’Inter di Antonio Conte si gioca domani il suo futuro in Champions. I nerazzurri, attualmente ultimi nel girone, non hanno altro obiettivo che la vittoria al Borussia Park per tenere accese le speranze di qualificazione.

PROCESSO DI CRESCITA – “Sono stati espressi tanti giudizi negativi dopo la partita con il Real Madrid: ho sentito tanta gente che ha parlato di match dove gli spagnoli hanno dominato. Ci si è dimenticati che al 30′ eravamo in 10, avevamo subito un rigore dopo pochi minuti. Sfido chiunque, 10 contro 11 contro il Real, a ribaltare il match. Io sono stato soddisfatto dell’impegno dei ragazzi, in 10 contro 11 per più di un’ora. Vero è che quelle situazioni ce le siamo create noi, quindi dobbiamo lavorare e migliorare per far sì che queste situazioni non si ripresentino. Quella di domani è una sfida contro una buona squadra che sta facendo molto bene in Champions League. Dovremo dare il massimo e uscire dal campo senza rimpianti”.

NESSUN RIMPIANTO – “Abbiamo iniziato il percorso di Champions League da arbitri del nostro destino, oggi se non lo siamo più significa che siamo mancati in alcune situazioni. Detto questo, l’unico modo per cercare di restare in vita è vincere la partita contro il Borussia. Sappiamo che non sarà facile, loro hanno dimostrato la loro forza. Ma è un’occasione per dare seguito ad un percorso iniziato in Europa dove spesso e volentieri ti trovi a giocare partite importanti, da dentro o fuori. Si tratta di un test ulteriore”.

FORMAZIONE – “Quest’anno ci siamo trovati dopo pochissimo tempo a dover giocare tante partite ufficiali con calciatori nuovi come Hakimi, Kolarov e Vidal. Darmian aveva già giocato con me, come anche Arturo, quindi erano un po’ più rodati da questo punto di vista. Ma i nuovi calciatori avevano bisogno di lavorare, fare amichevoli, imparare nuove situazioni. Sono entrati invece subito nei match ufficiali, l’equilibrio lo devi trovare quindi giocando e devi trovare anche il risultato. Non sempre ci siamo riusciti, ma la situazione è questa”.