Copa America 2024: Dove e quando si gioca, tutte le date

Archiviata la Gold Cup 2023 con al vittoria del Messico che in finale ha superato per 1-0 Panama, portando cosi a quota 12 il numero di successi, l’attenzione nel Continente americano è già rivolta alla prossima estate, quando andrà in scena la Coppa America 2024, nonché l’edizione numero 48 del massimo torneo riguardante il Sud-America. Ma quella che andrà in scena la prossima estate, la si può definire come la vera coppa America, visto che impegnato sarà tutto il continente americano da Nord a Sud passando per le isole caraibiche. Programmato inizialmente per l’estate 2023, ma la confederazione sudamericana nel 2017 ha trovato un accordo con la UEFA per disputare il campionato europeo e la Coppa America in concomitanza, così da facilitare la partecipazione dei calciatori militanti in Europa. Il presidente della CONMEBOL Alejandro Domínguez nel 2019 ha dichiarò che l’Ecuador fosse candidato per ospitare l’edizione 48 del torneo, ma che ancora non era stato scelto in via ufficiale per organizzare la manifestazione, visto che anche il Perù aveva espresso l’intenzione di ospitare il torneo.

Nel novembre 2022 il presidente della federazione calcistica ecuadoriana Francisco Egas dichiarò ufficialmente che l’Ecuador rinunciava ad ospitare l’evento e che la Copa América non era nelle priorità, visto il difficile momento che stava attraversando il paese. Cosi con il tempo presero piede alcuni rumors, secondo i quali gli Stati Uniti erano interessati all’organizzazione del torneo. Il 27 gennaio 2023 tramite un comunicato della CONMEBOL, viene annunciato che l’edizione 2024 sarà disputato negli Stati Uniti e vedrà la partecipazione delle dieci squadre iscritte alla CONMEBOL, delle quattro semifinaliste nella Lega A e delle due vincitrici del turno di spareggio nella CONCACAF Nations League 2023-2024 della zona CONCACAF, le quali parteciperanno in qualità di Paesi ospiti. Se per molti quella del prossimo anno sarà un’edizione storica, per tanti altri non è cosi, perché già nel 2016 quando la CONMEBOL compi il suo centesimo compleanno, venne organizzato sempre negli Stati Uniti una edizione speciale della Coppa America, denominata Coppa America del Centenario, che vide impegnate le 10 rappresentanti del Sud-America, come sarà per l’edizione 48, più 6 rappresentanti della CONCACAF, con USA paese organizzatore, Messico detentore della Gold Cup 2015, Costa Rica detentore della Coppa Centroamericana 2014, Giamaica detentrice della Coppa Dei Caraibi 2014, Panama vincitore dei playoff di qualificazione insieme ad Haiti.

In quella prima storica edizione a farla da padrone fu il Cile che riuscì nell’impresa di vincere il trofeo, le delusioni maggiori arrivarono dal Brasile che chiuse la fase a giorni al terzo posto, e dall’Argentina sconfitta in finale proprio dal Cile. Diverse le delusioni anche per la CONCACAF, con gli USA giunti solo quarti, la pesante sconfitta del Messico contro il Cile,a cui si aggiunsero le mancate qualificazioni per la fase ad eliminazione diretta da parte di: Costa Rica, Giamaica e Panama. Questo ovviamente è quanto accaduto nel 2016, storia diversa sarà nel 2024, assodato che tutti gli occhi saranno puntanti sull’Argentina campione del Mondo e su Messi che se dovesse arrivare in condizione, disputerà con la Nazionale la sua ultima grande competizione. Grande attesa ci sarà anche per il Brasile affidato alle cure di Carlo Ancelotti, cosa confermata anche dal Presidente della Confederazione calcistica brasiliana (CBF), Ednaldo Rodrigues. Ancelotti è attualmente al Real Madrid, il suo contratto scadrà nel giugno 2024, per questo assumerà l’incarico di C.T. del Brasile proprio dalla Coppa America, fino ad allora la nazionale sarà guidata ad interim da Fernando Diniz. L’ex allenatore di Milan e Napoli, diventerà il primo straniero ad allenare il Brasile da quasi sessant’anni, l’ultimo allenatore straniero del Brasile fu l’argentino Filpo Nunez, che ha guidò la nazionale verdeoro per una sola partita nel 1965.

Chiaro che per quanto Ancelotti possa portare idee, sarà altrettanto vero che per il tecnico di Reggiolo non sarà facile nel giro di poche settimane, far assimilare a grande parte del roster i suoi dettami tattici, per questo farà grande affidamento sulla colonia brasiliana che giungerà dal Real e dalla Spagna, giocatori che ormai conosco alla perfezione il credo tattico dell’ex centrocampista di Roma, Milan e Nazionale italiana. Grande attese ovviamente ci sono anche per il Messico, grande in Gold Cup ma mai in un grande torneo, per gli USA dove si spera possa ritagliarsi anche un spazio importante Pulisc, fresco di contratto con il Milan, la Giamaica che ormai da diversi anni da segnali di crescita importanti, senza dimenticare Costa Rica e Panama. Tirando le somme anche se siamo ad un anno di distanza dalla edizione 48, la prossima edizione della Coppa America si preannuncia molto vivace e spettacolare.