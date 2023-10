Copa Libertadores: La finale sarà Boca Juniors-Fluminense

Il 4 novembre è data da mettere in agenda per l’ennesima tenzone calcistica tra Argentina e Brasile, tra le due sudamericane più famose e talentuose in tema di soccer, questa volta in versione squadre di club, per l’ultimo atto della Copa Libertadores, la storica competizione “sorella” della Champions League, fu Coppa dei Campioni, che vede scendere in campo il gotha del calcio sudamericano, organizzata annualmente dalla “Conmebol”, l’analoga della continentale “Uefa”. E per la massima competizione delle Americhe meridionali sarà, come detto sfida classica, Argentina e Brasile su fronti contrapposti, rappresentati da un lato dal Boca Juniors e dall’altro dalla Fluminense.

Meno facile del previsto è stato lo step per raggiungere l’ultimo gradino per il Boca, ad onor del vero, visto che si è qualificato per la finale di Copa Libertadores eliminando il Palmeiras, altro sodalizio brasiliano, soltanto dopo i calci di rigore. 0-0 all’andata a Buenos Aires, 1-1 al ritorno e gara che finiva al dischetto con gli argentini che avevano la meglio per 4-2. La partita che si è disputata all’Allianz Parque di San Paolo ha avuto tra i suoi protagonisti anche una vecchia conoscenza del calcio italiano, Edinson Cavani, uruguaiano di nascita e autore del gol del vantaggio dell’undici argentino. E poi come una sorta di derby nel derby a pareggiare i conti era un suo connazionale schierato nella squadra avversaria, Joaquin Piquerez nella seconda parte della gara. Alla fine fischio finale e, come detto, tiri dagli undici metri, con primo penalty fallito proprio dall’ex attaccante del Palermo e del Napoli, ma supergara dell’estremo difensore del Boca Juniors anche portiere della nazionale argentina Romero, che si opponeva in modo vincente a ben due dei quattro tiri dei brasiliani regalando, così al suo Boca la finalissima.

Un successo tra l’altro ribaltando il pronostico stilato a gara in corso, quando cioè a meno di metà della ripresa veniva buttato fuori dall’arbitro il difensore Rojo che costringeva il Boca a giocare in dieci e spingeva i bookmakers a proporre nelle “live” il passaggio alla finale del Palmeiras, ma così non è stato e se Rojo farà il tifo per i suoi compagni dalla tribuna, nella finale, al Maracanà di Rio de Janeiro, non mancherà, con tutta probabilità di essere tra i titolari Edinson Cavani che proverà a portare nella bacheca di una delle squadre di Diego Armando Maradona la settima Copa Libertadores, a sedici anni di distanza dall’ultima, mentre per i rivali della Fluminense guidati da un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano, Felipe Melo (Fiorentina, Juventus, Inter) che si sono guadagnati l’accesso alla finale andando a vincere 2-1 in casa dell’Internacional di Porto Alegre, nella gara di ritorno delle semifinali (gol di John Kennedy e di German Cano) dopo l’occasione, persa, nel 2008 sarebbe la prima Copa Libertadores della propria storia tra l’altro in casa considerando che il sodalizio calcistico che vanta tra i suoi calciatori anche Romario e Ronaldinho ha sede a Rio esattamente come il Maracanà location del gran finale del 4 novembre.