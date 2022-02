Coppa D’Africa: Senegal Campione! Manè batte Salah ai rigori

Popolo in festa a Dakar questa sera, il Senegal per la prima volta nella sua storia è campione! Un Salah storico in lacrime per l’impresa che stava portando al suo Egitto è emblematico della serata calcistica che abbiamo appena finito di vedere. Altra immagine che rispecchia la serata è la premiazione di Gabaski come migliore in campo, anche lui visibilmente provato in volto. Dall’altra parte una nazionale in festa che da spettacolo in campo e sugli spalti.Questa sera si sfidavano per il trono di campioni del continente africano, la culla della civiltà umana, il Senegal allenato da Aliou Cissè, finalista perdente della precedente edizione, contro la rivelazione Egitto, guidata dal giramondo Carlos Queiroz e dal suo capitano, lo strepitoso “Messi d’Egitto”: Mohamed Salah. Una sfida che avrà visto tra i suoi telespettatori sicuramente Jurgen Klopp, allenato del Liverpool, che avrà visto i suoi attaccanti (Salah e Manè per il Senegal) darsi battaglia per 120 e più minuti, arrivando stanchissimi ai calci di rigore, specialità tutta egiziana in questo torneo.. Ma sono molti i protagonisti di questa intensissima finale e li andiamo a vedere tutti nel racconto della gara.

Nel primo tempo vengono rispettate le aspettative della vigilia. Il Senegal, tecnicamente e fisicamente più forte sulla carta di uno stoico Egitto, controlla le azioni offensive e trova subito un calcio di rigore con l’inserimento Ciss, uno dei migliori della nazionale in maglia verde scuro e giallo, abbattuto dal centrale egiziano Abdelmomem, poi ammonito. Segnalo il sipario teso ma divertente tra Salah e il portiere pararigori Gabaski, dove il capitano indicava la probabile direzione del rigore di Sadio Manè, conoscendo l’sterno offensivo avversario perchè compagno di squadra sulla riva rossa della Merseyside. Arriva anche Manè a suggerire al portiere egiziano di buttarsi sulla sua sinistra. Tutto questo e siamo solo al minuto 7 del primo tempo. Parte Sadio Manè e Gabaski si conferma un fenomeno nel parare i tiri dal dischetto. Il Senegal, come se non fosse accaduto nulla, continua ad attaccare a testa bassa. Ismaila Sarr(Watford), coadiuvato dall’omonimo del Bayern sulla fascia destra, fanno quello che vogliono arrivando sempre dentro l’area mettendo palloni estremamente invitanti per i compagni, che mancano di pochi secondi come nel caso di Sadio Manè a metà tempo.

L’Egitto si vede solo quando il suo n10, ispirato, riesce a creare pericolosi interessanti alla porta di Mendy e questo avviene verso la fine del tempo, con un mancino diretto sotto l’incrocio da dentro area che Mendy disinnesca con non poche difficoltà, ma non sarà la parata più difficile della sua lunga partita.Finisce il primo tempo con il Senegal che domina la scena e I ritmi della gara, mentre la nazionale dei faraoni offre la solita prestazione oculata difensivamente e molto fisica nei contrasti, cercando di colpire nei momenti dove il Senegal è più rilassato o scoperto. Nel secondo tempo si vede molto più Egitto, complice lo sforzo fisico senegalese del primo tempo. Kouyatè (Crystal Palace) ci prova dal limite con un esterno destro al volo che non va lontanissimo dalla porta egiziana al 53’, mentre 16 minuti più avanti Abdelmomem, sugli sviluppi di un calcio piazzato, non trova il pallone di poco, seppur piazzato in maniera ottimale. Al 75’ un pericolo più consistente viene portato dal centrale in maglia rossa Hamdi, che stacca bene di testa dal centro dell’area ma il pallone va oltre i pali. All’85’ Papa Dieng, attaccante classe 2000 del Marsiglia di Sampaoli, prova una girata mancina al volo da dentro l’area, ma la conclusione potentissima è altrettanto imprecisa. Si va ai supplementari, terreno fertile per l’Egitto in questa edizione, quasi quanto quello che il fiume Nilo offre a questa nazione ricca di storia millenaria e tradizione.

Al 92’ Dieng ci riprova da dentro l’area, stesso piede, conclusione forte ma poco precisa che Gabaski riesce a parare. 8 minuti dopo lo stesso attaccante colpisce di testa, sovrastando un difensore egiziano, ma Gabaski è il custode della porta della nazionale araba e para con riflesso felino. Ma questo duello non è finito. Nel secondo tempo supplementare la punta subentrata nel secondo tempo a Diedhiou prova a infilare il portierone, ma il risultato è lo stesso dei precedenti. Due minuti dopo Zizou, anche lui subentrato, con destro potentissimo testa i riflessi di Mendy. La reazione è positiva, si va ai calci di rigore. Anche su questo fondamentale gli egiziani hanno più esperienza dei senegalesi in questo torneo, avendoli calciati ben due volte nelle fasi ad eliminazione diretta, vincendo contro Costa d’Avorio prima e Cameroon dopo. Ma il calcio è fantastico, imprevedibile. Pur avendo un eccezionale pararigori e una tradizione più favorevole l’Egitto capitola, con lo sfortunato palo INTERNO di Abdelmomen e con l’errore successivo di Lasheen, che c’entra in pieno Mendy. Inutile purtroppo la parata, solita, di Gabaski su Ismaila Sarr. A calciare il rigore decisivo è Sadio Manè, il numero 10. Parte lui, portiere spiazzato. Il Senegal è campione d’Africa. Il resto è già storia.