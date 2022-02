Coppa di Francia: Flop Psg, eliminato ai rigori. Avanti Marsiglia e Monaco

Clamoroso in Coppa di Francia: il Psg viene eliminato negli ottavi di finale. A firmare il colpo al Parco dei Principi è il Nizza, che si qualifica per i quarti di finale (affronterà il Marsiglia) grazie al successo ai rigori per 6-5 dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari (niente supplementari in questa fase). Decisivo l’errore dal dischetto di Xavi Simons, che ha fatto seguito a quello di Paredes. Inutile la parata di Donnarumma su Delort.

Ad aprire il weekend calcistico è il match tutto targato Ligue1 tra Nantes e Brest, gara vinta dal team padrone di casa che grazie ad un secco 2-0, ha staccato il pass per i quarti di finale confermando cosi anche quanto di buono fatto fino ad oggi in campionato, dove con 32 punti naviga a due lunghezze dalla zona europea della classifica. Discorso diverso per il Brest che dice addio alla coppa tornando cosi a concentrarsi solo sul campionato, in cui con 28 punti veleggia verso una salvezza tranquilla. Accede ai quarti anche l’Amiens che tra le mura amiche supera a sua volta con un secco 2-0 il Nancy in quello che era un match tutto targato Ligue 2, spettacolo è reti sono stati i protagonisti del match tra Reims e Bastia, con i padroni di casa impegnati in Ligue 1 e gli ospiti impegnati nella corsa per la salvezza in Ligue 2. Partono forte i padroni di casa che al 31’ passano in vantaggio con Ekitike, ma al 71’ il Bastia reagisce e con Lamonge trova il pari che spedisce il match prima ai supplementari, poi ai calci di rigore dove ad avere la meglio è il Bastia che riesce ad imporsi per 5-4, staccando il pass per i quarti di finale.

Spettacolo e reti protagonisti anche nel big match tra Marsiglia e Montpellier, il primo tempo finisce 0-0 ma è la ripresa che offre spettacolo con il team padrone di casa che passa in vantaggio al 74’ grazie alla rete dell’ex Napoli Milik, il team dell’Occitania reagisce ed all’80’ con Makouana trova la rete dell’1-1 spedendo cosi la gara prima ai tempi supplementari, poi ai calci di rigore dove avere la meglio è il Marsiglia che riesce ad imporsi per 5-4 conquistando l’accesso per i quarti di finale. Ma oltre alle qualificazioni di club illustri, la Coppa di Francia ha saputo raccontare anche due storie bellissime, la prima arriva da Tolosa dove il team padrone di casa nonché primo in classifica in Ligue 2, viene superato per 1-0 ed eliminato dal Versailles formazione militante nel campionato equivalente la nostra Serie D, stesso di scorso per il Saint’Etienne che in casa del Bergerac, team militante sempre nella D francese, è stato superato per 1-0. Cosi per la prima volta nella storia della Coppa di Francia due club dilettantistici approdando ai quarti di finale,competizione molto amata in terra transalpina.

A chiudere il weekend è il big match tutto targato Ligue 1 tra Lens e Monacò, club che in campionato viaggiano appaiai con 33 punti a testa, parte forte la formazione monegasca che nella prima mezz’ora si porta sul 3-0, la risposta del team padrone di casa arriva solo nel finale di primo tempo grazie alla rete di Siad che spedisce la prima frazione agli archivi sul risultato di 3-1. Nella ripresa però il Lens cambia marcia tanto che 53’ Kalimuendo firma il 3-2 che apre definitivamente la gara, la formazione padrone di casa sale in cattedra ma sulla sua strada trova uno straordinario Vito Mannone, il portiere italiano sventa in più di un’occasione la rete del possibile pareggio ed a tempo ormai scaduto, Ben Yedder firma la doppietta personale ed il definitivo 4-2 che permette al Monacò di volare ai quarti di finale. Ultimo atto degli ottavi sarà il big match tra PSG e Nizza, ossia la prima contro la seconda in classifica della Ligue 1.