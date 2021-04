Coppa di Francia: Il PSG vola in semifinale, avanti anche il Monaco

Se la Ligue 1 sta offrendo una stagione spettacolare, non da meno è la Coppa di Francia che fino ad oggi ha entusiasmato e non poco il popolo transalpino, la conferma arriva direttamente dalle gare dei quarti di finale. Ad aprire il terzultimo atto della Coppa nazionale, è il match tra i dilettanti Vallières che tra le mura amiche ricevono la visita del Tolosa, terzo in Ligue 2 ed in piena lotta per la promozione in Ligue 1. Sulla carta il match è senza dubbio scontato, ma lo stesso non vale per il campo dove il piccolo club dilettantistico, grazie alle reti di Guillaud al 19’ ed un autorete di Rouaualt, clamorosamente supera il Tolosa per 2-0 volando ad una storica semifinale, dove incrocerà il Montpellier.

Nessun problema per il club dell’Occitania che in casa dei dilettanti Roussillon, non va per il sottile imponendosi con un secco 2-0 grazie alle reti di: Ouadoudi al 25’ su calcio di rigore, ed al 2-0 firmato da Delort al 60’, che di fatto hanno aperto al club dell’Occitania le porte della nona storica Semifinale del club, dove incroceranno i dilettanti del Vallières. Chiaro che al Montpellier si prospetta l’occasione per raggiungere la quinta finale della propria storia e con essa anche l’occasione per tentare di portare a casa la terza vittoria del titolo, successo che al team dell’Occitania ormai manca dalla stagione 1989-90, quando in finale seppe imporsi per 2-1 sul Racing Paris FC, vincitore in quegli anni di 1 scudetto e ben 5 coppe nazionali.

Nessun problema neanche per il PSG, il team parigino grazie ad una tripletta di Icardi che raggiunge Mbappe a quota 4 reti in Coppa, una rete di Neymar ed un ‘autorete di Manceau, liquida con un secco 5-0 l’Angers, che non riesce nell’impresa di prendersi la rivincita sul club parigino dopo la sconfitta patita nella finale dell’edizione del 2016-17. Con il successo sulla formazione angioina, il PSG raggiunge la diciannovesima semifinale della propria storia, nonché la quinta consecutiva, dove ad attenderla ci sarà uno scatenato Monacò. Il team monegasco che in campionato sta facendo benissimo, tanto da navigare al terzo posto ad 1 sola lunghezza dal PSG, senza difficoltà e grazie alle reti di Yedder su calcio di rigore e Volland, ha liquidato con un secco 2-0 il Lione, che in campionato staziona alle spalle del Monacò. Dunque quella tra PSG e Monacò sarà uno dei big match della stagione calcistica francese, la classica partita che ogni giocatore vorrebbe giocare, infatti in campo scenderanno la bellezza di ben 18 trofei totali nella sola Coppa di Francia, di cui ben 13 quelli messi in bacheca dal PSG, 5 quelli conquistati dal Monacò.

Ma se sulla carta la partita è ad appannaggio del team parigino, visto anche l’ottimo cammino fino ad oggi avuto in Champions League, sul campo il discorso sarà nettamente diverso, perchè nell’attuale stagione il Monacò sia pure tra le mura nazionali, ha dimostrato di essere tornato grande, tanto che in campionato ha saputo imporsi per ben due volte sul PSG , infliggendo un sono 3-2 nel mese di novembre, a cui ha fatto seguito il 2-0 del mese di febbraio. Senza dubbio a fare la differenza soprattutto in favore del Monacò, saranno le due gare di Champions League dove il PSG dovrà vedersela contro il Manchester City, partite che al team parigino porteranno via tanto sia fisicamente che mentalmente, discorso diverso per il Monacò impegnato solo in Ligue 1 e con a propria disposizione tanto tempo per preparare al meglio la semifinale. Gara dunque tutta da seguire non solo perché in campo ci saranno tanti campioni in entrambe le formazioni, ma perché entrambe le squadre senza dubbio non si risparmieranno regalando non poco spettacolo.