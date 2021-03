Coppa di Francia: Marsiglia eliminato, non basta Milik. Avanza il Lilla

In una Francia dove il virus è tornato a correre più velocemente rispetto a qualche settimana, inducendo il Presidente del Governo al dover valutare l’ipotesi di un secondo lock down, a tener compagnia il popolo transalpino è stata la Coppa di Francia, che nel weekend ha preso il posto dei maggiori campionati nazionali. Ad aprire il fine settimana è il match tra i dilettanti dell’Aubagne che in casa hanno ricevuto la vista del Tolosa impegnato in Ligue 2, match vinto dalla formazione ospite che senza problemi ha saputo imporsi per 2-0, staccando il pass per gli ottavi di finale. Vola agli ottavi anche il Boulogne che in casa dei pari categoria del Beauvais, ha saputo a sua volta imporsi per 2-0, il derby dell’Occitania tra Olimpique d’Ales ed il Montpollier, finisce 2-1 per il team impegnato in Ligue 1, che senza troppo difficoltà liquida i cugini regionali impegnati nell’equivalente del nostro campionato d’Eccellenza, volando agli ottavi di finale.

Spettacolo e reti sono i protagonisti del match tra i dilettanti Vallieres e Annecy, i tempi regolamentari finisco 1-1, stesso discorso per i supplementari, tanto che il passaggio del turno i due club se lo giocano ai calci di rigore, dove ad avere la meglio è il team padrone casa, che accede agli ottavi imponendosi per 6-5. Reti e spettacolo sono stati i protagonista nel match tra i parigini del Red Star militante in serie C, che in casa hanno ricevuto la vista del Lens autentica sorpresa in Ligue 1. Ad aprire il match sono i padroni di casa che al 21’ passano in vantaggio con Ba, ma al 29’ Medina firma il momentaneo 1-1, il Lens sale in cattedra ed al 49’ Doucourè realizza il 2-1,quando sembra che per il team parigino non ci sia più nulla da fare, Michel 83’ trova la rete del 2-2, che riapre il match assestando un colpo non previsto al Lens, che accusa va alle corde ed al 90’ anche al tappeto, perché Dzabana autografa il definitivo 3-2 che consente al Red Star di volare agli ottavi.

Accede agli ottavi i finale anche il Sedan, che con un secco 2-0 liquida la pratica Saint Louis, tale traguardo non è la prima volta che il club dell’Ardenne riesce nell’impresa di raggiungerlo, infatti tra la metà degli anni 50 ed i primi dei 60, il Sedan vinse per ben due volte la coppe di Francia ed una Supercoppa, raggiungendo per ben due volte il terzo poso in Ligue 1, e la finale della Coppa di Francia in altre 3 occasioni. Ciò fa si che il club dell’Ardenne che punta al ritorno al calcio che conta nel giro di poco tempo, è senza dubbio una delle mine vaganti del torneo, una squadra da prendere di petto e con le pinze, perché in con la coppa nazionale sembra avere un feeling speciale, tanto da poter far male a chiunque.

Uno dei risultati più clamorosi è senza dubbio la vittoria del Le Puy, formazione dilettantistica, che con un secco 1-0 ha liquidato il Lorient, volando agli ottavi. Discorso diverso nel match tra Olympique Saumur – US Montagnarde , ad aprire le danze sono i padroni di casa che al 9’ passano in vantaggio con Bouhoutt, ma al 40’ la formazione ospite pareggia i conti con Barry, il team padrone di casa non ci sta ed al 47’ trova sempre con Bouhoutt il 2-1, il vantaggio galvanizza il team della Loira che al 65’ con Bokangu si porta sul 3-1. Il match sembra finito ma non è cosi per il Montagnarde, che al 75’ risponde con Barry, autore di una doppietta, e quando ormai sembra che sulla partita possano scorrere i titoli di coda, Rio firma il 3-3 portando la gara prima ai tempi supplementari, poi alla lotteria dei calci di rigore, dove ad avere la maglio sono i padroni di casa, che staccano il pass per gli ottavi imponendosi per 4-3.

Accede agli ottavi anche il Metz che in casa del Valenciennes, ha saputo imporsi con un secco 4-0, nessun problema neanche per il Lione che tra le mura amiche liquida il Sochaux con un largo 5-2, tutto facile anche per il PSG che in casa del Brest, grazie ad una doppietta di Mbappè ed una rete di Sarabia,accede agli ottavi di finale senza troppi problemi. Stacca il pass per gli ottavi senza problemi anche l’Angers, che tra le mura amiche liquida con un secco 5-0, il Franciscain, team proveniente dalla Martinica che nel suo palmares può vantare la vittoria di ben 15 titoli di Martinica,15 Coppe della Martinica, e la qualificazione ai preliminari della Concacaf Champions League in ben 5 occasioni. Accede agli ottavi anche il Lilla che senza problemi supera con un secco 3-1 l’Ajaccio,passaggio del turno anche per Voltigeurs che in casa del Romorantin, ha saputo imporsi per 3-1. A chiudere il quadro dei sedicesimi di finale, è la clamorosa eliminazione del Marsiglia, sconfitto 2-1 dal Canet Russillon, formazione di Serie C2, che grazie alle reti di Posteraro e Ba, conquista l’accesso agli ottavi di finale,certificando che in casa Marsiglia più di qualcosa non va.