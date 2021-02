Coppa di Francia: Psg, Lione, Lille, Monaco e Om avanti senza problemi

Non solo il campionato, anche in Francia la Coppa Nazionale sta entrando nel vivo e lo ha fatto con le gare della prima tornata dei trentaduesimi di finale, che ha visto andare in scena le formazioni di Ligue 1 e Ligue 2. Tutto facile per il Lilla capolista in Ligue 1, che nello scontro contro i pari categoria del Digione, vince per 1-0 volando ai sedicesimi di finale, nessun problema neanche per il Lione che travolge con un lago 5-1 l’Ajaccio impegnato in Ligue 2, staccando il pass per il turno successivo.

Vittoria importante per il PSG che grazie a Kean vince per 1-0 in casa del Caen, volando a sua volta ai sedicesimi di finale, risultato che certifica l’ottima stagione del giocatore italiano, che dall’arrivo del nuovo tecnico ha visto più panchina che campo ed in tanti e soprattutto Mancini, si augurano che la bella prova offerta in coppa possa riportare il giocatore azzurro ad avere nuovamente una maglia da titolare anche in campionato, dove in questo momento è riserva d’Icardi.

Accede ai sedicesimi anche il Monacò che liquida per 1-0 il Grenoble, altra importante conferma è quella del Lens che in casa dei pari categoria del Nantes, ha saputo imporsi per 4-2 dando cosi seguito a quanto di buono fatto fino ad oggi in campionato, dove è in lotta per un posto in Europa, sognando al tempo stesso di poter arrivare il più lontano possibile anche nella coppa nazionale. Nessun problema neanche per il Brest che tra le mura amiche supera per 2-1 Rodez, vola ai sedicesimi anche il Metz che in casa dell’Amiens ha saputo imporsi per 2-1.

Momento difficile per lo Strasburgo che oltre che soffrire in campionato, anche in coppa ha dimostrato che qualcosa non va, venendo sconfitto per 2-1 dal Montpellier tornato al successo nello scorso weekend. Dopo un periodo di buio torna alla vittoria il Marsiglia e lo fa imponendosi per 2-0 in casa dell’Auxerre, vittoria importante per il team provenzale, che non solo accede ai sedicesimi di finale, ma che anche moralmente potrebbe dare la giusta scossa a tutto lo spogliatoio.

Accede ai sedicesimi anche il Lorient che in casa supera per 2-1 il Paris FC, rinviando ancora di un anno il tanto atteso derby cittadino, ma ad allietare la serata per i club della Ligue 2 apparsi preda dei club di Ligue 1, ci hanno pensato il Tolosa che in casa del Bordeaux ha saputo imporsi per 2-0, successo importantissimo per il club dell’Occitania che ad un anno dalla retrocessione, non solo ha ritrovato i sedicesimi di finale in Coppa di Francia, ma anche in campionato sta andando benissimo essendo seconda in classifica con due lunghezze di distacco dalla capolista Troyes.

Dunque in Occitania oltre che cullare il sogno promozione, la tifoseria dopo questa importante vittoria coltiva sogni di gloria anche in coppa, il secondo importante successo a firma della Ligue 2 arriva dalla Marna, dove il Valenciennes ottava in Ligue 2 e ben lontana dalla zona playoff, ha saputo conquistare un’importante vittoria in casa del Reims, imponendosi per 4-3, risultato che non solo gli ha concesso di accedere ai sedicesimi ma anche di eliminare un club di Ligue 1. In attesa che scendano in campo anche le formazioni della terza serie nazionale, senza dubbio la prima tornata dei trentaduesimi di finale della Coppa di Francia, al pari del massimo campionato Nazionale ha entusiasmato e non poco.