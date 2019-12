Coppa di Lega: Poker Psg a Le Mans. Ai quarti anche Lione, Strasburgo e Brest

Archiviate le coppe europee che torneranno nel 2020, ed in attesa dell’ultima del 2019 della Ligue 1, la scena è passata tutta nelle mani della coppa di lega francese che ha visto la disputa delle gare valide per gli ottavi di finale, dove a farla da padrone è stata la Ligue 1. Dopo aver agganciato il sesto posto in campionato e veleggiando a poche lunghezze dalla zona europea della classifica, il Reims tra le mura del Grand Est liquida con un secco 1-0 il Montpellier, conquistando cosi l’accesso per i quarti di finale, dove incrocerà il Brest. Nessun problema neanche per il team della Bretagna che sfruttando il fattore casalingo, ha saputo imporsi per 2-0 sul Bordeaux, volando cosi a sua volta ai quarti di finale. Archiviata amaramente l’esperienza in Champions League, il Lilla dopo essersi ripreso in campionato dove ha raggiunto il terzo posto, ha saputo ripetersi anche in coppa eliminando con un secco 3-0 il Monacò ed accedendo ai quarti di finale, facendo cosi un bel regalo natalizio a tutta la tifoseria.

Dopo aver raggiunto gli ottavi di finale in Champions League in cui affronterà la Juventus, il Lione di Garcia centra un altro grande obiettivo accedendo ai quarti di finale della Coppa di Lega, imponendosi per 4-1 sul fanalino di coda della Ligue 1 Tolosa, che senza dubbio sta vivendo più che un momento difficile un vero e proprio incubo. Dopo quello realizzato dal Brest, il secondo colpo a sorpresa della giornata giunge dalla Piccardia, dove l’Amiens al termine di un match spettacolare e ricco di gol, ha saputo imporsi per 3-2 sul Rennes attualmente quarta forza del campionato, conquistando un prezioso acceso ai quarti di finale. Vola ai quarti anche lo Strasburgo che in casa del Nantes ha saputo imporsi per 1-0,nessun problema neanche per il PSG che in casa del Le Mans unica squadra della Ligue 2 rimasta in corsa per i quarti, ha saputo imporsi per 4-1 staccando senza problemi il pass per i quarti, dopo aver raggiunto come prima del girone gli ottavi di Champions League ed il titolo di campione d’inverno in Ligue 1.

A chiudere il quadro è la vittoria per 2-1 del Saint’Etienne, che in casa del Nimes stacca il pass per i quarti di finale, obiettivo importantissimo per il club della Loira che ormai da qualche anno non è più in lotta per un trofeo importante. Archiviati gli ottavi il nuovo anno in terra francese si aprirà in modo decisamente scoppiettante, infatti il 7 gennaio andranno in scena le gare dei quarti di finale, dalle quali verranno fuori le 4 semifinaliste, ad aprire la terz’ultima tornata della coppa, sarà il match tra Lilla e Amiens, gara sulla carta equilibrata visti i 6 precedenti e le tre vittorie a testa, poche difficoltà dovrebbe incontrarle anche il Lione che tra le mura amiche incrocerà il Brest, contro cui ha pareggiato 5 volte e vinto in ben 2 occasioni. Un po’ più impegnativo il match del PSG che in casa riceverà al vista del Saint’Etienne, anche se i dati parlano chiaro, 18 sono i successi per il team parigino, 6 pareggi ed 1 sola sconfitta, a chiudere la tornata dei quarti sarà il match il derby del Grand Est tra Reims e Strasburgo, match che si preannuncia scoppiettante e tutto da seguire.