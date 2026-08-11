Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Coppa Italia

Coppa Italia al via: Lazio e Fiorentina tra le big subito in campo

Dal 14 al 17 agosto tornano le emozioni della Coppa Italia: sedici sfide nei trentaduesimi di finale, con Lazio, Fiorentina, Torino e Udinese pronte al debutto.

Ago 11, 20262 Lettura

La Coppa Italia Frecciarossa 2026/27 è pronta a entrare nel vivo. Dopo il turno preliminare, da venerdì 14 agosto scatteranno i trentaduesimi di finale, primo vero appuntamento di una competizione che accompagnerà le squadre italiane nel corso della stagione. Saranno quattro giorni intensi, con sedici partite e diverse formazioni di Serie A già chiamate a evitare sorprese.

Ad aprire il programma saranno Parma-Catania e Cagliari-Arezzo, mentre nel corso del lungo weekend di Ferragosto arriverà anche il momento di club come Fiorentina, Udinese, Torino e Lazio. Tutte le gare saranno trasmesse in chiaro sulle reti Mediaset.

Fiorentina subito protagonista

La prima giornata, quella di venerdì 14 agosto, propone subito alcuni incroci interessanti. Il Parma affronterà il Catania, mentre il Cagliari se la vedrà con l’Arezzo. Due partite che daranno ufficialmente il via ai trentaduesimi e che precederanno gli appuntamenti della serata.

Il Monza sfiderà l’Avellino, ma gli occhi saranno inevitabilmente puntati soprattutto sulla Fiorentina, attesa dal Benevento. Per i viola sarà il primo appuntamento ufficiale in Coppa Italia e un test da non sottovalutare per iniziare nel modo migliore il proprio percorso nella competizione.

Torino e Udinese in campo a Ferragosto

Il programma proseguirà sabato 15 agosto con altre quattro gare. Catanzaro-Sudtirol aprirà la giornata, seguita da Udinese-Padova, sfida nella quale i friulani partiranno con i favori del pronostico ma dovranno fare attenzione alle insidie tipiche delle partite a eliminazione diretta.

Spazio successivamente a Venezia-Modena, prima del confronto serale tra Torino e Carrarese. Anche per i granata l’obiettivo sarà quello di superare immediatamente il turno e proseguire il cammino in una Coppa Italia che, soprattutto nelle prime settimane della stagione, può regalare risultati inattesi.

Lazio-Mantova accende la domenica

Tra gli appuntamenti maggiormente attesi c’è quello della Lazio, che domenica 16 agosto farà il proprio esordio contro il Mantova. I biancocelesti saranno chiamati a rispettare il pronostico e conquistare la qualificazione, ma la formula della gara secca lascia poco spazio agli errori.

Prima della Lazio toccherà a Frosinone-Juve Stabia, Genoa-Ascoli e Hellas Verona-Virtus Entella. Un’altra giornata ricca di calcio che permetterà di delineare ulteriormente il tabellone della competizione.

Palermo-Lecce chiude il programma

I trentaduesimi termineranno lunedì 17 agosto. Il derby toscano tra Pisa ed Empoli sarà uno degli incontri da seguire, così come Sassuolo-Cesena e Cremonese-Sampdoria.

A mettere il punto finale sul turno sarà Palermo-Lecce, sfida dal grande fascino che chiuderà quattro giorni consecutivi di Coppa Italia. Le sedici partite saranno distribuite tra Italia 1 e Canale 20, con Mediaset che accompagnerà in esclusiva il torneo anche nell’edizione 2026/27.

Calendario e diretta TV

Venerdì 14 agosto

Parma-Catania, ore 18:00 – Canale 20

Cagliari-Arezzo, ore 18:30 – Italia 1

Monza-Avellino, ore 20:45 – Canale 20

Fiorentina-Benevento, ore 21:15 – Italia 1

Sabato 15 agosto

Catanzaro-Sudtirol, ore 18:00 – Canale 20

Udinese-Padova, ore 18:30 – Italia 1

Venezia-Modena, ore 20:45 – Canale 20

Torino-Carrarese, ore 21:15 – Italia 1

Domenica 16 agosto

Frosinone-Juve Stabia, ore 18:00 – Canale 20

Genoa-Ascoli, ore 18:30 – Italia 1

Hellas Verona-Virtus Entella, ore 20:45 – Canale 20

Lazio-Mantova, ore 21:15 – Italia 1

Lunedì 17 agosto

Pisa-Empoli, ore 18:00 – Canale 20

Sassuolo-Cesena, ore 18:30 – Italia 1

Cremonese-Sampdoria, ore 20:45 – Canale 20

Palermo-Lecce, ore 21:15 – Italia 1

0 Shares
Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

Articoli correlati

Doblete Inter: Lautaro e l’autogol di Marusic stendono la Lazio in finale

Mag 14, 2026

Lazio-Inter, le probabili formazioni, orario e diretta tv

Mag 13, 2026

Chivu avverte i suoi:“Finale diversa, con la Lazio serve umiltà”

Mag 12, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.