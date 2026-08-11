Coppa Italia al via: Lazio e Fiorentina tra le big subito in campo

La Coppa Italia Frecciarossa 2026/27 è pronta a entrare nel vivo. Dopo il turno preliminare, da venerdì 14 agosto scatteranno i trentaduesimi di finale, primo vero appuntamento di una competizione che accompagnerà le squadre italiane nel corso della stagione. Saranno quattro giorni intensi, con sedici partite e diverse formazioni di Serie A già chiamate a evitare sorprese.
Ad aprire il programma saranno Parma-Catania e Cagliari-Arezzo, mentre nel corso del lungo weekend di Ferragosto arriverà anche il momento di club come Fiorentina, Udinese, Torino e Lazio. Tutte le gare saranno trasmesse in chiaro sulle reti Mediaset.
Fiorentina subito protagonista
La prima giornata, quella di venerdì 14 agosto, propone subito alcuni incroci interessanti. Il Parma affronterà il Catania, mentre il Cagliari se la vedrà con l’Arezzo. Due partite che daranno ufficialmente il via ai trentaduesimi e che precederanno gli appuntamenti della serata.
Il Monza sfiderà l’Avellino, ma gli occhi saranno inevitabilmente puntati soprattutto sulla Fiorentina, attesa dal Benevento. Per i viola sarà il primo appuntamento ufficiale in Coppa Italia e un test da non sottovalutare per iniziare nel modo migliore il proprio percorso nella competizione.
Torino e Udinese in campo a Ferragosto
Il programma proseguirà sabato 15 agosto con altre quattro gare. Catanzaro-Sudtirol aprirà la giornata, seguita da Udinese-Padova, sfida nella quale i friulani partiranno con i favori del pronostico ma dovranno fare attenzione alle insidie tipiche delle partite a eliminazione diretta.
Spazio successivamente a Venezia-Modena, prima del confronto serale tra Torino e Carrarese. Anche per i granata l’obiettivo sarà quello di superare immediatamente il turno e proseguire il cammino in una Coppa Italia che, soprattutto nelle prime settimane della stagione, può regalare risultati inattesi.
Lazio-Mantova accende la domenica
Tra gli appuntamenti maggiormente attesi c’è quello della Lazio, che domenica 16 agosto farà il proprio esordio contro il Mantova. I biancocelesti saranno chiamati a rispettare il pronostico e conquistare la qualificazione, ma la formula della gara secca lascia poco spazio agli errori.
Prima della Lazio toccherà a Frosinone-Juve Stabia, Genoa-Ascoli e Hellas Verona-Virtus Entella. Un’altra giornata ricca di calcio che permetterà di delineare ulteriormente il tabellone della competizione.
Palermo-Lecce chiude il programma
I trentaduesimi termineranno lunedì 17 agosto. Il derby toscano tra Pisa ed Empoli sarà uno degli incontri da seguire, così come Sassuolo-Cesena e Cremonese-Sampdoria.
A mettere il punto finale sul turno sarà Palermo-Lecce, sfida dal grande fascino che chiuderà quattro giorni consecutivi di Coppa Italia. Le sedici partite saranno distribuite tra Italia 1 e Canale 20, con Mediaset che accompagnerà in esclusiva il torneo anche nell’edizione 2026/27.
Calendario e diretta TV
Venerdì 14 agosto
Parma-Catania, ore 18:00 – Canale 20
Cagliari-Arezzo, ore 18:30 – Italia 1
Monza-Avellino, ore 20:45 – Canale 20
Fiorentina-Benevento, ore 21:15 – Italia 1
Sabato 15 agosto
Catanzaro-Sudtirol, ore 18:00 – Canale 20
Udinese-Padova, ore 18:30 – Italia 1
Venezia-Modena, ore 20:45 – Canale 20
Torino-Carrarese, ore 21:15 – Italia 1
Domenica 16 agosto
Frosinone-Juve Stabia, ore 18:00 – Canale 20
Genoa-Ascoli, ore 18:30 – Italia 1
Hellas Verona-Virtus Entella, ore 20:45 – Canale 20
Lazio-Mantova, ore 21:15 – Italia 1
Lunedì 17 agosto
Pisa-Empoli, ore 18:00 – Canale 20
Sassuolo-Cesena, ore 18:30 – Italia 1
Cremonese-Sampdoria, ore 20:45 – Canale 20
Palermo-Lecce, ore 21:15 – Italia 1