Cosa sappiamo del “fuorigioco semiautomatico”. Quando arriva in A?

Dopo la rivoluzione del VAR, la serie A è pronta ad accogliere l’ennesimo cambiamento generazionale. Già da questo fine settimana infatti, al centro VAR di Lissone, avverranno le prime prove del fuorigioco semiautomatico, che verrà prima testato sulle precedenti partite di Serie A di questa stagione.

FIGC, Lega e arbitri hanno già deciso e sono già in atto le prime misure per la sua applicazione. Prima di tutto saranno proprio i direttori di gara a dover partecipare ad un corso per capirne bene l’utilizzo. Il secondo step poi prevederà che in tutti gli stadi di Serie A siano attrezzati per far posto all’utilizzo della nuova tecnologia.

COME FUNZIONA IL FUORIGIOCO SEMIAUTOMATICO – Il SOAT è l’acronimo con il quale viene chiamato il fuorigioco semiautomatico. Questo sistema consente di tracciare la posizione di tutti i calciatori in campo in ogni istante con una frequenza di 36 frame al secondo. Anche il pallone viene tracciato in ogni secondo permettendo così la valutazione semiautomatica della situazione in qualsiasi istante. La tecnologia sarà in grado di posizionare in ogni momento calciatori e pallone in modo tale da identificare un giocatore in fuorigioco nel momento esatto in cui tale posizione risulti attiva.

Il sistema integrato si basa sull’identificazione in tempo reale di 29 punti del corpo di ogni giocatore (braccia escluse, visto che non possono essere usate) e questi consentiranno di tracciare le linee dell’offside con una nuova grafica con rappresentazione tridimensionale con un margine di errore tendente allo zero, con una discrepanza di massimo 3-5 centimetri.

Il fuorigioco resterà semi-automatico perché per quanto riguarda la valutazione dell’offside geografico, ovvero la questione attivo/passivo, servirà sempre la componente umana e sarà dunque l’arbitro a valutare in quel caso la punibilità o meno della posizione di un calciatore.