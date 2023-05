Così Brozovic si è ripreso il centrocampo nerazzurro

Si sa il calcio è fatto di momenti, nel calcio ci sono momenti nei quali sei considerato il più grande giocatore del momento e altri invece nei quali vieni considerato un giocatore “finito”, un giocatore sulla via del declino; proprio così era stato definito Marcelo Brozovic, così era stato definito dopo quell’infortunio che lo aveva tenuto per tanto tempo lontano dal campo e intanto in quel periodo di tempo l’Inter aveva trovato, a detta di qualcuno, il sostituto ideale in quel ruolo che per tanti anni è stato proprio la “casa” del centrocampista croato, un ruolo nel quale Brozovic è cresciuto e si è affermato, un ruolo grazie al quale è stato considerato come tra i migliori centrocampisti del calcio europeo.

Ma nel calcio come abbiamo detto, un giorno sei campione, il giorno dopo torni ad essere un calciatore normale e Brozovic questo periodo lo ha vissuto, ma in poco tempo è tornato ad essere perno del centrocampo nerazzurro, pedina fondamentale dello scacchiere di Simone Inzaghi, adesso si è ripreso le chiavi del centrocampo e non ha più intenzione di lasciarle a nessuno, ha fatto capire a tutti che l’Inter ha bisogno di un giocatore come lui, di un leader come lui, perché quando Brozovic gira, gira tutta la squadra.

È stato criticato spesso in questa stagione, forse troppo, è stato troppe volte messo in discussione, è stato troppe volte dato per partente e non futuro protagonista del progetto nerazzurro della prossima stagione, lui che nel bene e nel male la maglia nerazzurra l’ha sempre onorata, c è stato quando l’Inter vinceva, ma soprattutto era presente quando l’Inter non brillava; ma forse sono state proprio queste critiche a renderlo ancora più forte, forse sono state proprio certe critiche a far capire a Brozovic che il centrocampo dell’Inter aveva e ha bisogno di uno come lui e lui ha tanto bisogno della sua Inter, perché le chiavi del centrocampo da ora in poi sono tornate ad essere nelle mani di Marcelo Brozovic.