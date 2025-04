Crisi Inter, ma mercoledì c’è il Barça: ci si gioca tutto in 6 giorni

All’indomani della sconfitta casalinga contro la Roma, in casa Inter le sensazioni non sono di certo delle migliori. Il goal vittoria di Soulè ha certificato in maniera definitiva la crisi dei ragazzi di Simone Inzaghi, che hanno vissuto una settimana horror: tre sconfitte in altrettante partite, senza mai segnare ma soprattutto dando la sensazione di essere ormai una squadra svuotata sia fisicamente che mentalmente. Non una situazione facile quindi per Lautaro e compagni, che però dovranno cercare di resettare tutto e di proiettarsi mentalmente e fisicamente, con le ultime energie rimaste, alla doppia sfida contro il Barcellona, che ora è diventata decisiva.

Sì, perché se fino a una settimana fa la squadra era in corsa su tre fronti, prima il Milan in Coppa Italia e poi la Roma in campionato hanno compromesso un cammino fin lì straordinario, regalando al Napoli, soprattutto nella gara contro i giallorossi, la possibilità di essere padroni del proprio destino. Nella sfida di Montjuic potrebbe rientrare, oltre a Bastoni e Mkhitaryan, anche Thuram, come confermato dal presidente Beppe Marotta nell’immediato pre-partita di ieri, e l’unico dubbio sembra essere Pavard, uscito dopo poco più di 10’ per una leggera distorsione alla caviglia.

I segnali per il francese, uscito sulle sue gambe, sembrano comunque incoraggianti, ma nel caso sarebbe pronto Bisseck al suo posto, o addirittura Darmian se Dumfries dovesse giocare largo a destra. A sinistra il dubbio è Dimarco-Carlos, con il primo, seppur in evidente difficoltà fisica, favorito. Sei giorni in cui l’Inter, insomma, si giocherà tutto, per inseguire un sogno, quello della Champions, che si è incredibilmente trasformato in una necessità per portare a casa l’unico trofeo, a meno di miracoli in campionato., rimasto a disposizione.