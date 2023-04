Cristiano Giuntoli, il Ds protagonista del capolavoro Napoli

Cristiano Giuntoli è uno dei nomi più caldi del mercato dirigenziale, sarà sicuramente uno dei nomi più caldi in un mercato estivo che si prospetta essere caldissimo, la Juventus ha già preso contatti con l’attuale uomo mercato del Napoli, che in casa partenopea ha costruito un qualcosa di veramente grandioso; Giuntoli che nel calcio giocato è stato tutt’altro che un fenomeno, fenomeno lo è diventato però come dirigente, inizia la sua carriera nello Spezia, lì dove i liguri però retrocedano, la sua grande avventura però inizia a Carpi, nel Carpi di Stefano Bonacini, che lo promuove come direttore sportivo, in 5 stagioni, porta la squadra dalla Serie D alla Serie A, un vero miracolo sportivo, 4 promozioni in 5 stagioni, porta un club piccolissimo che fino ad allora aveva fatto veramente poco a diventare una società con ambizioni importanti.

Giuntoli in quel Carpi inizia a scoprire giocatori che in poco tempo diventeranno giocatori molto interessanti, come Lasagna, Inglese, Gagliolo, Letizia e tanti altri ancora; nel 2015 dopo l’ottimo lavoro svolto a Carpi, arriva il grande salto, arriva la chiamata che non può rifiutare, arriva la chiamata del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Con lui il Napoli, naviga sempre tra Champions ed Europa League, vince una Coppa Italia ma soprattutto negli ultimi due anni ha dimostrato di essere un dirigente con la D maiuscola perché è riuscito a creare, nonostante un presidente con il quale risulta non essere facilissimo lavorare insieme, un qualcosa di veramente importante, è riuscito a portare all’ombra del vesuvio giocatori del calibro di Victor Osimhen, Khim, Kvaratskhelia, Fabian Ruiz, sono arrivati giocatori importanti dall’Empoli, Di Lorenzo, Mario Rui e Zielinski, dal Verona Rrahmani, dal Fulham è riuscito a rilanciare un giocatore come Anguissa, dalla Spal ha preso Meret.

Quasi mai cerca di prendere giocatori da squadre di blasone, anzi, cerca di prendere giocatori da squadre piccole, poi però questi giocatori in poco tempo diventano grandi, un esempio lampante, lo è Giovanni Di Lorenzo, che da giocatore quasi sconosciuto adesso è diventato il capitano di un Napoli vincente; questo dimostra che con le idee si riesce a costruire qualcosa di veramente importante, Cristiano Giuntoli in questi anni al Napoli è arrivato ad essere uno dei migliori dirigenti in circolazione, dallo Spezia, passando per Carpi fino ad arrivare a Napoli e adesso quale sarà il suo futuro? Una cosa è certa, il futuro del direttore Cristiano Giuntoli è un futuro ancora tutto da scrivere, ma sarà sicuramente un futuro fatto ancora di nuove scoperte e di nuovi talenti da scoprire.