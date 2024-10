Crollano Real, Bayern e Atletico Madrid. Vincono Lille e Aston Villa

In questo Mercoledì di Champions è successo di tutto e di più. Se nel pomeriggio pensavamo di aver visto tutto tra Girona e Feyenoord con i 2 autogol degli spagnoli e un rigore per parte sbagliato che ha poi portato al successo degli olandesi, le partite delle 21.00 si sono dimostrate ancora più stupefacenti. Ma andiamo per gradi, all’Estadio Municipal de Montilivi è il Girona ad infiammare la gara al 19′ con la rete di Lopez. Da questo momento in poi però i padroni di casa invece di aumentare di ritmo cadono in un improvviso blackout e combinano un pasticcio dopo l’altro. Prima con l’autogol al 23′ di Herrera che vale l’1-1, poi con un errore in uscita sul quale ci si avventa Milambo che ribalta la gara e poi commettendo un fallo in area dove a metterci una pezza ci pensa Gazzaniga che non si lascia ipnotizzare. L’inizio della ripresa potrebbe far prospettare un qualcosa di buono per il Girona che tra un gol annullato e un rigore sbagliato riesce comunque ad agguantare il pari con van de Beek ma al peggio però non c’è mai fine ed infatti al 79′ Krejci fa gol nella propria porta consegnando difatti i 3 punti agli avversari. Il Girona resta così a 0 a discapito del Feyenoord che conquista la sua prima vittoria.

Per quanto riguarda invece Bayern, Real Madrid e Atletico Madrid steccano clamorosamente tutte e tre. Ma se i tedeschi pur perdendo hanno costruito paradossalmente più degli avversari, i blancos e in particolar modo i Colchoneros non sono scesi in campo. Al Villa Park di Birmingham sotto gli occhi attenti del principe William, l’Aston Villa ottimizza al meglio le occasioni avute e con la metà del possesso palla e i due tiri in porta di cui un gol annullato dal var per fuorigioco all’ex Villarreal Pau Torres, al 79′ vince la partita con la parabola perfetta di J. Duran che nonostante la distanza dalla porta approfitta dell’uscita anticipata di Neuer e lo scavalca senza problemi. I bavaresi così dopo la larga vittoria di 9-2 sulla Dinamo Zagabria si infrangono contro i “Villans” che salgono a punteggio pieno.

Allo Stade Pierre-Mauroy dopo i primi 45 minuti equilibrati, il Lille trova il sorpasso nel recupero con il rigore di J. David. Nella ripresa il Real parte all’attacco e al 57′ Carlo Ancelotti mette in campo anche Mbappè che ha incredibilmente recuperato all’ultimo da un fastidio muscolare ma nonostante questo e i vari tentativi di Carvajal, Rudiger e Guler, il tabellino resta fisso sull’1-0. Il Lille così festeggia e aggancia il Real a quota 3pt.

Serataccia invece per l’Atletico Madrid che contro il Benfica in Portogallo ne esce a pezzi. 4-0 il risultato finale in quel di Lisbona e ben 11 tiri in porta a 0 per una vera e propria umiliazione. Con una sola rete nel primo tempo messa a segno dal turco Akturkoglu, i “rossi” si divertono di più nel secondo tempo con Di Maria al 52′ che sigla il 2-0, A. Bah al 75′ per il tris e O. Kokcu al 84′ per il 4-0 finale. Vince anche il Club Brugge che grazie al gol di Tzolis al 23′ conquista il bottino pieno. Rimonta il Monaco allo scadere da 0-2 a 2-2. Sotto la pioggia battente di Zagabria in seguito all’1-0 di Sucic al 45+3′ e al raddoppio al 66′ di Baturina, ai francesi è bastato l’ultimo quarto d’ora per rimettere in piedi la partita. Decisivi Salisu al 74′ e il rigore realizzato dall’ex Juve Zakaria al 90′.

I risultati della 2ª giornata

Girona-Feyenoord 2-3

Shakhtar-Atalanta 0-3

Aston Villa-Bayern Monaco 1-0

Benfica-Atletico Madrid 4-0

Dinamo Zagabria-Monaco 2-2

Lilla-Real Madrid 1-0

Liverpool-Bologna 2-0

Lipsia-Juventus 2-3

Sturm Graz-Brugge 0-1