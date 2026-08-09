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Milan

Crollo Milan, Joao Pedro e Caicedo travolgono i rossoneri

Prima sconfitta nel precampionato per il Milan di Ruben Amorim. Il Chelsea di Xabi Alonso domina nella ripresa e conquista l’Indonesian Supercup 2026.

Ago 9, 20261 Lettura
Mandatory Credit: Photo by Marco Canoniero/Shutterstock (16248220al) Rafael Leao of Ac Milan looks dejected during the Serie A match beetween Ac Milan and Genoa CFC at Stadio Giuseppe Meazza on January 8 2026 in Milano, Italy . Ac Milan - Genoa CFC, Stadio Giuseppe Meazza, Milano, Italy - 08 Jan 2026

Prima battuta d’arresto nel precampionato per il Milan di Ruben Amorim, sconfitto 3-0 dal Chelsea al Gelora Bung Karno Stadium di Giacarta. Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, i Blues cambiano passo tra recupero e inizio ripresa: Joao Pedro firma una doppietta, mentre Caicedo completa il tris. Per i rossoneri, partiti con Leao e Modric titolari e Camarda al centro dell’attacco, una serata complicata che consegna al Chelsea l’Indonesian Supercup 2026.

Joao Pedro sblocca il Milan nel recupero

Amorim sceglie subito alcuni dei suoi uomini più attesi, affidandosi alla qualità di Modric in mezzo al campo e alla velocità di Leao, con Camarda chiamato a guidare il reparto offensivo.

La prima frazione resta a lungo equilibrata, con Milan e Chelsea incapaci di trovare il guizzo necessario per rompere la parità. Quando l’intervallo sembra ormai vicino, però, i Blues trovano il vantaggio.

Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Caicedo, Joao Pedro viene dimenticato dalla retroguardia rossonera e può colpire indisturbato di testa da pochi passi. Torriani non può intervenire e il Chelsea chiude il primo tempo avanti 1-0.

Chelsea scatenato, Caicedo firma il tris

Il Milan rientra dagli spogliatoi nel peggiore dei modi. Bastano infatti 37 secondi al Chelsea per raddoppiare: Pedro Neto scappa e mette con il mancino un pallone sul secondo palo, dove Joao Pedro si fa trovare ancora pronto. Il brasiliano colpisce di controbalzo con il destro e firma la doppietta personale per il 2-0.

I rossoneri accusano il colpo e pochi minuti più tardi arriva anche la terza rete. Da un altro calcio d’angolo, Lavia serve Caicedo al limite dell’area: il centrocampista ha spazio per coordinarsi e lascia partire una splendida conclusione d’esterno destro che non concede possibilità a Torriani.

Sul 3-0 per il Chelsea la partita perde progressivamente intensità. I Blues amministrano il largo vantaggio e costruiscono anche le opportunità per realizzare il quarto gol, senza però riuscire ad aumentare ulteriormente il divario.

Il triplice fischio certifica così la prima sconfitta del Milan nel precampionato. Il Chelsea di Xabi Alonso si impone 3-0 a Giacarta e porta a casa l’Indonesian Supercup 2026, mentre per Amorim arrivano indicazioni su cui lavorare in vista dei prossimi appuntamenti.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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