Cruzeiro-Atlético Mineiro, rissa finale e 23 espulsioni! Derby nel caos. VIDEO

La finale del Campionato Mineiro tra Cruzeiro e Atlético-MG si è trasformata in uno degli episodi più clamorosi del calcio brasiliano. La partita, disputata allo stadio Mineirão, si è conclusa con una maxi rissa tra i giocatori e un incredibile totale di 23 espulsioni, stabilendo un record nella storia del calcio in Brasile. L’incontro, vinto dal Cruzeiro per 1-0, è degenerato negli ultimi secondi di gioco con pugni e calci tra i protagonisti in campo.

Il caos è scoppiato quando mancava meno di un minuto al termine della partita. Secondo quanto riportato nel referto ufficiale pubblicato nella notte di lunedì, la tensione del derby è esplosa in una rissa collettiva tra i giocatori delle due squadre. L’arbitro Matheus Candançan ha descritto scene estremamente violente nel documento ufficiale della gara. A causa del disordine in campo, il direttore di gara non è riuscito nemmeno a mostrare fisicamente tutti i cartellini rossi durante la confusione. Nel referto si legge infatti che molti giocatori sono stati espulsi perché, durante la rissa scoppiata dopo il fischio finale, hanno colpito gli avversari con pugni e calci, rendendo impossibile una gestione ordinata della situazione.

Lo scontro tra Christian ed Éverson che ha fatto esplodere il caos

Secondo la ricostruzione dell’arbitro, la scintilla che ha fatto esplodere il parapiglia è stato il confronto tra Christian del Cruzeiro e Éverson, portiere dell’Atlético Mineiro. Nel documento ufficiale Candançan ha spiegato che Christian avrebbe colpito la testa del portiere con la tibia usando forza eccessiva, gesto che ha provocato la reazione immediata dell’estremo difensore. Éverson, sempre secondo il referto arbitrale, avrebbe risposto colpendo il volto dell’avversario con il ginocchio, innescando una reazione a catena che ha coinvolto praticamente tutti i giocatori presenti sul terreno di gioco.

La sfida tra Cruzeiro e Atlético Mineiro entra ufficialmente nella storia come la partita con più espulsioni nel calcio brasiliano. Il precedente record risaliva al 1954, quando nella sfida del Torneo Rio-São Paulo tra Portuguesa e Botafogo furono espulsi 22 giocatori dopo una rissa scoppiata al 44° minuto del secondo tempo. Anche in quell’occasione la partita non fu più ripresa e l’arbitro decise di espellere tutti i calciatori presenti in campo, chiudendo anticipatamente l’incontro.

Cruzeiro campione dopo sette anni, ma festa rovinata

La vittoria per 1-0 del Cruzeiro ha comunque consegnato alla squadra il titolo del Campionato Mineiro, interrompendo un digiuno durato sette anni. La festa per il trionfo della Raposa è però stata inevitabilmente offuscata dalle immagini della rissa finale, che hanno fatto rapidamente il giro del mondo.