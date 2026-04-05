Cuore Leeds: si fa riprendere al 93′, poi batte gli Hammers dal dischetto

Il Leeds è l’ultima squadra qualificata alla semifinale di Coppa d’Inghilterra (Fa Cup), dopo aver battuto ai rigori il West Ham (2-2 ai supplementari, 4-2 ai rigori). La squadra di Daniel Farke affronterà il Chelsea a Wembley alla fine di aprile, mentre l’altra sfida vedrà di fronte Manchester City e Southampton, la squadra di Championship che ha eliminato a sorpresa l’Arsenal.

WEST HAM-LEEDS 2-2 (2-4 d.c.r)

Per la prima volta in quasi quarant’anni, il Leeds approda alle semifinali di FA Cup. Una partita appassionante oggi contro il West Ham, che in un primo momento si è ritrovato sotto di due gol al 75′ minuto con Tanaka (assist dell’ex Milan Okafor) e Calvert-Lewin (rigore) a segno. Nel pieno del recupero concesso nei tempi regolamentari gli Hammers hanno trovato la forza e il modo di ribaltare gli avversari da 0-2 a 2-2 in soli tre giri d’orologio con Fernandes e Disasi. Terminati i tempi supplementari, West Ham e Leeds sono arrivate al momento di tensione dei calci di rigore: un errore per parte ha aperto la sequela di penalty, 9 battute dal dischetto complessive che hanno visto volare in semifinale la squadra di Daniel Farke (attualmente quindicesima in Premier League). Fatale l’errore di Pablo, poco prima invece Gnonto – cresciuto nellegiovanili dell’Inter – ha realizzato il quarto dei cinque centri decisivi. L’ex Lazio Taty Castellanos non è arrivato a battere il rigore visto che è stato sostituito al 106’ minuto.

Curiosità: Visto che si era sotto di due gol allo scoccare dei minuti di recupero era sembrato, a moltissimi, proprio il momento perfetto per lasciare lo stadio e non farsi inghiottire nel traffico di Londra. Almeno, così hanno pensato centinaia di tifosi del West Ham, mentre gli Hammers perdevano 2-0 in casa contro il Leeds nei quarti di finale di Fa Cup. Peccato che, durante gli 11 giri di lancette di extra time, la squadra di Espirito Santo ha segnato con Fernandes e Disasi, pareggiato e portato la partita ai supplementari. In quel momento, i tifosi usciti dall’Olympic Stadium hanno provato a rientrare per vedere finire la partita. Ma come accaduto un anno fa per la semifinale di ritorno fra Inter e Barcellona, gli steward hanno negato il nuovo accesso per motivi di sicurezza. I pochi che hanno ripreso posto sui seggiolini non sono stati comunque fortunati: il Leeds ha avuto la meglio ai rigori e ha raggiunto la semifinale di Wembley che giocherà contro il Chelsea.