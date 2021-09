Da 1 a 10, il pagellone del calciomercato estivo

VOTO 10

Alla Roma, regina di questa sessione di calciomercato, ha investito quasi 100 milioni dopo aver ingaggiato, ancor prima di iniziare, Josè Mourinho. La nuova proprietà ha fatto sforzo enorme per cercare di dare a Mou una rosa all’altezza, ha preso Rui Patricio, un portiere esperto, un terzino sinistro, Viña, ha lasciato andare Dzeko e Pedro a costo zero, che sono stati rimpiazzati da Abraham e Shomurodov. Senza dimenticare gli addi dei fuori rosa come Juan Jesus, Florenzi, Olsen, Pastore…

VOTO 9

Alla Lazio, che chiude un mercato interessante, impreziosito dal colpo finale Zaccagni, il jolly offensivo che mancava, e iniziato col sofferto ma inevitabile ingaggio di Maurizio Sarri. L’addio di Correa, è stato colmato con Felipe Anderson, poi sono arrivati Pedro e Basic. Sono stati confermati tutti i pezzi grossi, forse è mancato qualcosa per impreziosire il reparto difensivo.

VOTO 8

Al mercato delle milanesi. L’Inter, è vero ha perso Lukaku e Hakimi, ma sono arrivati Calhanoglu, Dzeko, Correa e Dumfries. La proprietà ha deciso di dimezzare le spese, hanno reagito alle avversità e all’improvvisa povertà, anche se forse l’organico ha perso qualcosa. Il Milan invece ha perso Donnarumma, a costo zero, cosa non da poco, l’ha sostituito con Maignan, molto denaro è stato speso per i riscatti di Tomori, Tonali e Brahim Diaz, eppure bisognava rimpolpare la rosa in vista della Champions: in ordine sparso Giroud, Florenzi e Pellegri, Bakayoko e Ballo Touré, fino all’ultimo colpettino Messias.

VOTO 7

Al Napoli che ha saputo tener botta alle offerte e ha tenuto tutti i giocatori chiave. Non è stato un mercato entusiasmante, anzi, il vero acquisto, come si dice in questi casi, è stato l’allenatore Spalletti, che ha iniziato a edificare il muro difensivo. Dopo l’infortunio di Demme, è arrivato il rinforzo a centrocampo, perché dei muscoloni di Anguissa ci sarà sicuramente bisogno. Merita un 7 anche l’Atalanta che ha confermato in blocco la rosa della scorsa stagione, ceduti solo Romero e Gollini, ma aggiunto dei pezzi di valore. In difesa Demiral e Lovato dall’Hellas, Zappacosta alternativa per le fasce. Ha l’aria di un bel colpo quello dell’olandese Koopmeiners dall’Az Alkmaar, mediano con fisico e personalità.

VOTO 6

Alla Fiorentina, ha resistito nel vendere Vlahovic, poteva portare 60 milioni, ha preso Nico Gonzalez, ha scommesso su Torreira e Odriozola. Il tutto con un allenatore che ha già dimostrato di avere le idee chiarissime. Meritano un 6 anche il Genoa con i colpi last minute Maksimovic, Caicedo, Tourè e Provedel e in extremis Fares, l’Empoli con gli arrivi di Cutrone e Pinamonti a rafforzare il reparto offensivo. L’Hellas Verona che ha perso Zaccagni ma sono arrivati Simeone e Caprari.

VOTO 5

Lo merita il mercato della Samp andata a caccia di occasioni nell’ultimo giorno utile. Ha preso i due ragazzi Ihattaran e Dragusin dalla Juventus, poi ha dato Caprari al Verona e ha cercato il sostituto, che all’inizio era stato individuato in Defrel poi si è trasformato in Caputo. Voto 5 anche alla Salernitana, Simy unico acquisto degno di nota, all’Udinese che ha perso De Paul e Musso, sono arrivati i giovani Samardzic e Perez due potenziali campioni da rivendere con plusvalenze interessanti. Il Cagliari ha perso Nainggolan senza motivo, ha tenuto Nandez, e preso Keita, troppo poco.

VOTO 4

Alla Juventus di Allegri. Mercato in passivo e organico indebolito, via Cristiano Ronaldo per 15 milioni, al suo posto solo Kean e il giovane Kaio Jorge, tutto da scoprire. Due mesi per chiudere l’affare Locatelli, poche idee e tanta incertezza in casa bianconera. L’effetto-Allegri è evaporato subito. Mercato da 4 anche per il Bologna, la cessione di Tomiyasu in extremis certifica lo stato di confusione in casa rossoblù. Arnautovic basterà per la salvezza?

VOTO 3

Al Torino, che dopo la sfuriata di Juric si è ridotto all’ultimo minuto per prendere Zima, Brekalo e Praet. Per il Venezia, solo Caldara non può bastare per la massima serie, allo Spezia, nessun vero rinforzo, molti dei giocatori arrivati sono scommesse.

VOTO 2

All’ addio di Donnarumma al Milan a parametro 0. Dopo la notte magica di Wembley contro l’Inghilterra, Donnarumma se ne sta in panchina senza sapere se e quando si alzerà per giocare.

VOTO 1

All’affare Ronaldo. La Juventus ha visto partire Cristiano Ronaldo tre anni dopo dopo averlo pagato 117 milioni di euro per solo 15 milioni. Ora si può dire: è stato un fallimento, la Juve non ha alzato la Champions League con Ronaldo.