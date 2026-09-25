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DORTMUND, GERMANY - MARCH 23: Tim Kleindienst of Germany scores his team's third goal, as Gianluigi Donnarumma of Italy fails to make the save during the UEFA Nations League Quarterfinal Leg Two match between Germany and Italy at Football Stadium Dortmund on March 23, 2025 in Dortmund, Germany. (Photo by Lars Baron - UEFA/UEFA via Getty Images)
Nazionale

Da Buffon a Donnarumma: la scuola italiana dei portieri continua a sfornare talenti

Set 25, 20262 Lettura

La scuola dei portieri italiana è tra le più illustri del mondo, sotto gli occhi di tutti la fenomenalità di Gianluigi Buffon: tra i più forti di sempre. In un periodo storico complesso per il calcio dello Stivale, avere queste eccellenze aiuta quantomeno a risollevare il morale degli Azzurri. La solidità tra i pali è il riflesso della razionalità che si utilizza nel Bel Paese, un popolo che pensa più a non prenderle per mettere in sicurezza la propria porta. Il tatticismo che parte proprio da chi ha le chiavi del reparto difensivo, di colui che è la testa della colonna portante dell’intera squadra.

Gianluigi Donnarumma è l’essenza classica dell’estremo difensore italiano, ha esordito giovanissimo con la maglia del Milan ed ha già giocato nei top club europei (Paris Saint Germain e Manchester City). Quattro campionati, quattro supercoppe nazionali, quattro coppe nazionali, una Champions League ed un Europeo; 27 anni e già una bacheca ricca di trofei. Capitano della Nazionale e leader tecnico indiscusso. La fama di pararigori è seconda solo alla sua sicurezza tra i pali. Europa League e campionato primavera, maglia dell’Atalanta indosso e tanta credibilità. La colpa di Marco Carnesecchi è essere nato nell’era di Giggio ma è riuscito ad emergere ponendosi in cima a questo ruolo.

Elia Caprile sta dimostrando grande temperamento ed intelligenza calcistica. Il classe 2001 dopo il Cadore è entrato a far parte delle giovanili del Chievo Verona e del Leeds United, prestito alla Pro Patria prima del salto tra i grandi: Bari, Empoli, Napoli ed ora Cagliari. L’inizio della stagione è stato esaltante e gli ha permesso di entrare nel giro della Nazionale. Venticinque primavere, si può considerare un giovane essendo un portiere. Le premesse per una carriera brillante ci sono tutte.

Anno più, anno meno i portieri italiani trentenni sono affidabili facendo il loro compito senza infamia e senza lode. Il rendimento, paragonato al resto d’Europa è comunque elevato, ma nel Bel Paese la concorrenza è alta. Vicario è, forse, il più costante tra questi ed è tornato in Italia dopo l’esperienza in Premier League. Serie D, Lega Pro ed Europa League è un bottino forse magro per uno con le sue caratteristiche. Di Gregorio, Meret, Falcone, Perin e Montipò gli altri della lista.

Dopo di che si arriva ai giovanissimi, con gli occhi della speranza e le capacità di poter diventare determinanti. Edoardo Motta della Lazio (21 anni) è in cima a questa particolare scala gerarchica. Palmisani del Frosinone (22 anni), Martinelli dell’Avellino (20 anni), Pessina del Bologna (18 anni) e Daffara del Parma (21 anni) lo seguono a ruota. C’è anche chi ha scelto di giocare altrove come il ventenne Renato Marin. Nato in Brasile ma a tutti gli effetti italiano, a 14 viene a vivere a Roma per proseguire il percorso calcistico con i giallorossi. Primavera e Prima Squadra prima di essere acquistato dal Paris Saint Germain con cui vince di tutto nella passata stagione (seppur giocando due partite di Ligue 1 e una di Coupe de France). In questa stagione è andato in prestito al Nacional nella Primera Liga portoghese per farsi le ossa.

La scuola dei portieri italiani continua a sfornare talenti ed è una delle poche certezze, oltre agli allenatori, che il nostro Paese può vantare nel settore calcistico.

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Bruno Bertucci

Amante di tre sport in particolare: calcio, pallone e football. Difensore ad oltranza dei tifosi, quelli caldi. La scrittura unita alla passione non può che far nascere gemme preziose.

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