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Como

Da Cunha rinnova: il leader di Fabregas resta fino al 2027

Dopo essere stato tra i protagonisti della storica stagione culminata con la qualificazione in Champions League, Lucas Da Cunha prolunga il suo legame con il Como. Le parole del centrocampista e l’investitura di Cesc Fabregas.

Lug 23, 20261 Lettura
FRANCESC CESC FABREGAS, Como, Como Cup, Friendly match, 2025-26, Como vs Al Ahli 3-1, 23-07-2025, Azione, Action, Single shot COMO CUP 2025-26 - AMICHEVOLE COMO-AL AHLI 3-1

E’ stato tra i protagonisti della memorabile stagione scorsa del Como culminata con l’accesso alla Champions League e si candida a continuare a esserlo. L’attaccante e centrocampista Lucas Da Cunha rinnova il contratto anche per la stagione 2026-27. Il suo bottino in terra lariana da quando vi è arrivato a gennaio 2023 è di 129 presenze, venti reti e quindici assist distribuiti tra cadetteria, Coppa Italia e massima serie.

Nel ritorno dopo una ventina d’anni del Como in serie A vi è stata anche la sua robusta impronta. “A Como sono cresciuto come persona e calciatore – ha dichiarato – trovando una famiglia prima ancora di trovare una squadra. La promozione in serie A e il sogno della Champions League non sono un punto d’arrivo ma la spinta a volere sempre di più, sono felicissimo di avere rinnovato con questa maglia e non vedo l’ora di continuare questo percorso tutti insieme, squadra, club e tifosi”.

Entusiasta della riconferma anche Fabregas che su di lui ha avuto la piena fiducia: “Lucas incarna tutto ciò che vogliano costruire a Como, ho avuto il privilegio di giocare al suo fianco quando è arrivato per la prima volta e , da allora, l’ho visto crescere fino a diventare un grande centrocampista, è il nostro capitano e un vero leader per questa squadra, ciò che lo rende speciale è la sua qualità e la sua umiltà , intelligenza e disponibilità a impegnarsi per la squadra ogni singolo giorno, capisce ciò che gli chiediamo e dà il massimo per la maglia. Il suo rinnovo è ampiamente meritato”.

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Cristiano Comelli

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