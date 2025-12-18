Dal West Ham al Milan: Füllkrug pronto a “riempire” l’area

Si infiamma prima di cominciare il mercato invernale del Milan: Niclas Füllkrug, centravanti tedesco classe 1993 attualmente in forza al West Ham United, è sempre più vicino a vestire la maglia rossonera. Secondo le ultime indiscrezioni attendibili, il trasferimento potrebbe concretizzarsi già prima dell’apertura ufficiale della sessione di riparazione

Le esigenze di Allegri e le difficoltà di Füllkrug in Premier

Il Milan sta affrontando un periodo di difficoltà in attacco, aggravata dall’infortunio alla caviglia di Santiago Giménez, che richiederà un intervento chirurgico e uno stop di almeno un mese e mezzo. Il solo Pulisic, pur in un eccellente stato di forma, non basta. Le difficoltà ad ambientarsi di Nkunku e gli acciacchi continui patiti da Leao hanno spinto la dirigenza rossonera, guidata dal direttore sportivo Igli Tare, a accelerare la ricerca di un centravanti fisico e esperto. Füllkrug, sbarcato in terra londinese nell’estate 2024 dal Borussia Dortmund per circa 27 milioni di euro, non ha mai trovato continuità: infortuni ricorrenti e scarso minutaggio lo hanno limitato a poche presenze, appena otto senza gol segnati nella stagione corrente (l’ultimo risale ad aprile 2025). Il tedesco, noto per la sua forza nel gioco aereo e come uomo d’area (oltre che per la vistosa assenza di un dente incisivo sull’arcata superiore, curioso particolare che lo rende immediatamente riconoscibile in mezzo agli altri), ha espresso chiaramente la volontà di cambiare aria, affascinato dal richiamo dell’Italia, preferendo il Milan a eventuali proposte dalla Bundesliga (tra cui Wolfsburg e Augsburg). Mossa che odora anche di ultimo treno da prendere in corsa per giocarsi al meglio le possibilità di essere convocato al Mondiale con la Mannschaft, al momento a forte rischio data anche la folta concorrenza.

Le trattative, riporta la Gazzetta, sono in fase molto avanzata. Il Milan ha già raggiunto un accordo verbale sui termini personali con la punta teutonica, che firmerà un contratto fino a giugno 2026 con opzione di prolungamento. Sul fronte economico, i rossoneri hanno presentato un’offerta ufficiale al West Ham: si tratta di un prestito con diritto di riscatto, fissato tra i 13 e i 15 milioni di euro. Gli Hammers preferirebbero imporre un obbligo, ma stanno valutando internamente la proposta, senza opporre resistenza eccessiva dato il flop del giocatore a Londra. Le visite mediche potrebbero essere programmate a breve, potenzialmente già dopo il ritorno della squadra dalla Supercoppa in Arabia Saudita (intorno al 29 dicembre), con l’obiettivo di tesserarlo dal 2 gennaio 2026, data di apertura ufficiale della finestra invernale in Serie A. Tuttavia, per motivi burocratici, il neoacquisto non potrà debuttare immediatamente nella trasferta di Cagliari del 2 gennaio. Completato formalmente il tesseramento, sarà a completa disposizione di Allegri

Il profilo del giocatore: un “tappabuchi” esperto per Allegri

A 32 anni, Füllkrug porta esperienza internazionale: ha segnato 15 gol con il Dortmund nella stagione 2023-24 (inclusa una rete al PSG in Champions League) e ha contribuito con gol decisivi per la Nazionale tedesca, con cui ha una notevole media realizzativa, 14 goal in 24 presenze prima di essere bloccato dagli infortuni. Allegri lo vede come il profilo ideale per un attacco a due punte, grazie alla sua fisicità possente e capacità di tenere palla e giocare per la squadra. Si tratterebbe di una soluzione “low cost” e a basso rischio, nonostante il rischio infortuni e l’età non più verdissima, pensata come stop-gap fino a fine stagione, in attesa di mosse più ambiziose in estate (come Joshua Zirkzee o altri nomi).