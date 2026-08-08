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Dalla Serie A alla Premier: ecco le favorite che possono dominare il 2026/27

Dalla Serie A alla Premier League, passando per Liga, Bundesliga e Ligue 1: ecco le principali favorite per la conquista dei titoli nazionali secondo le quote dei bookmaker.

Ago 8, 20261 Lettura
FC Internazionale players celebrate the victory of the Serie A 2025/26 title during Serie A 2025/26 football match between FC Internazionale and Parma Calcio 1913 at San Siro Stadium in Milan, Italy

La stagione 2026/2027 è ormai ai blocchi di partenza e cresce l’attesa per i cinque principali campionati europei. Le quote dei bookmaker delineano già le gerarchie iniziali: in Serie A l’Inter parte davanti a tutte, con Milan, Napoli e Juventus pronte a contendere lo scudetto ai nerazzurri. Situazione più definita in Bundesliga e Ligue 1, dove Bayern Monaco e Paris Saint-Germain restano le grandi favorite, mentre in Premier League e Liga la lotta al vertice promette maggiore equilibrio.

Le favorite dei principali campionati europei

Con l’inizio della nuova annata ormai alle porte, i riflettori sono puntati sulle squadre chiamate a recitare un ruolo da protagoniste nei principali tornei continentali. In Serie A l’Inter, campione in carica, è considerata la principale candidata al bis con una quota di 1.85, davanti a Milan (6.00), Napoli (6.50) e Juventus (7.50).

In Bundesliga il Bayern Monaco domina i pronostici a 1.12, mentre Borussia Dortmund e Lipsia inseguono a distanza. Più aperta la corsa in Premier League, con l’Arsenal favorito a 2.60, seguito da Manchester City (3.75) e Liverpool (6.50). In Liga il Barcellona parte leggermente avanti rispetto al Real Madrid (1.75 contro 2.10), con l’Atletico Madrid nel ruolo di outsider.

In Ligue 1, invece, il Paris Saint-Germain continua a essere il punto di riferimento assoluto con una quota di 1.15, mentre Marsiglia, Monaco e Lione sembrano destinate a inseguire. Le gerarchie restano comunque destinate a evolversi nel corso della stagione, anche alla luce del mercato e del nuovo calendario internazionale, che prevede un accorpamento delle soste per le nazionali tra settembre e ottobre.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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