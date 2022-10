Dazn si vede all’estero: calcio in streaming per tutti i campionati UEFA

Come ogni anno, il 2022 non si tira indietro dai soliti campionati UEFA tutti da scoprire. Per quelli appena iniziati e per quelli che a breve avvieranno le fasi a gironi, Champions League, Europa League, Premier League e tutti i campionati italiani della Serie A TIM e Serie B e C, la regola è sempre la stessa: aprire Dazn, il miglior servizio calcio streaming in Italia. Infatti, non basta essere degli sportivi per godersi tutte le partite in Full HD, con una spiccata velocità del video e soprattutto con la puntualità della diretta. Questi sono solo alcuni dei vantaggi di Dazn e che spingono milioni di Italiani ad attivarlo, battendo così ogni anno tutte le altre piattaforme di dirette streaming. L’unico svantaggio lo conoscono gli italiani all’estero, che sanno quanto sia difficile è praticamente impossibile guardare Dazn fuori madre patria. Come fare? Ecco qui una piccola guida per vedere Dazn all’estero in pochi e semplici step.

Dazn si vede all’estero: il miglior servizio calcio streaming calcio da godersi ovunque nel mondo

Vedere i campionati italiani e europei con Dazn è molto semplice. Basta attivare un abbonamento mensile a partire da €29,90 al mese e avere il servizio Dazn completo a portata di click. Per averlo anche all’estero è necessario in ogni caso registrarsi in piena regola sulla piattaforma londinese di servizio streaming e impostare, ad ogni modo, il proprio paese di origine, in questo caso Italia. Infatti, se vogliamo avere tutta la programmazione Dazn e la telecronaca delle partite in italiano, quest’ultimo passaggio è fondamentale, perché, sebbene Dazn sia attivo in ben trenta paesi sparsi nel mondo, registrarsi nel paese estero di permanenza (se è compreso, ovviamente), renderà impossibile godersi di tutti i benefici di Dazn Italia. Pertanto, il primo step da seguire è registrarsi su Dazn inserendo come paese di origine Italia.

A questo punto sarà necessario affacciarsi al secondo step che permetterà di vedere Dazn all’estero. Si tratta di un passaggio molto semplice e che richiede pochi minuti da dedicare prima di ogni partita. Tutto quello che bisogna fare è scaricare un’app VPN che permetterà di cambiare il proprio indirizzo IP di origine in uno italiano. Infatti, per chi non lo sapesse, ogni connessione internet nel mondo ha un particolare indirizzo IP di connessione internet specifico per il paese da cui parte. Pertanto, Dazn Italia prevede di collegarsi alle dirette allo ed esclusivamente in caso di un indirizzo di tale calibro italiano e che all’estero, come si può ben intuire, non è fattibile. Proprio per questo motivo scaricare una applicazione VPN che permetterà di cambiare il proprio indirizzo IP estero in uno italiano è di vitale importanza per vedere Dazn all’estero.

Dazn all’estero: come trovare il giusto indirizzo IP

Dunque, arrivati a questo punto della guida, è chiaro ormai come avere un indirizzo IP italiano per vedere Dazn Italia è molto significativo. Tuttavia, non tutti sono a conoscenza di come risolvere il problema della VPN e come godersi Dazn all’estero. Tutto ciò che bisogna fare è scaricare un’app tramite Google Play o App Store che permetta tale messa in opera, dopodiché aprirla e inserire nell’apposita voce che solitamente viene indicata come “inserire nuovo VPN”, quella che noi desideriamo, ovvero quella italiano. Basterà un click e subito avremo un nuovo indirizzo IP da utilizzare per avviare l’app Dazn. Il sito lemigliorivpn.it garantisce tutte le info e i dettagli necessari e aggiuntivi per trovare il giusto VPN che fa al caso nostro.