De Bruyne risponde a Vinicius, tra Real Madrid e Man City è 1-1

Real Madrid-Manchester City 1-1

36′ Vinicius Junior (R); 67′ K. De Bruyne (M)

La prima sfida tra Guardiola e Ancelotti finisce in parità dopo il vantaggio iniziale di Vincius e la risposta nel secondo tempo di De Bruyne. Il primo tempo del Santiago Bernabeu ha visto il City avere il possesso palla per buona parte della gara senza mai però affondare e il Real compatto dietro ma allo stesso tempo letale in fase offensiva al primo tiro in porta. Nei primi 16 minuti la squadra di Guardiola con De Bruyne, Rodri e Haaland ha provato a scaldare i guantoni di Courtois che in tutte e tre le occasioni si è fatto trovare pronto respingendo le conclusioni comunque deboli. Al 17′ invece è il Real a provarci e ad affacciarsi alla metà campo avversaria con un passaggio filtrante di Rodrygo per Benzema che però viene anticipato dall’uscita di Ederson. Dopo circa 7 minuti i padroni di casa su un errore di Rodri vanno ad un passo dal vantaggio ma il tempismo perfetto di Ruben Dias nega a Benzema che si trovava alle spalle di appoggiare la palla in rete. A sbloccare la gara ci pensa Vinicius al 36′ con un missile da fuori area dopo uno scambio di classe e qualità a centrocampo tra Camavinga e Modric.

Nel secondo tempo il City sotto di un gol tenta di partire con il piglio giusto e infatti al 52′ De Bruyne sorprende la difesa del Real, scappa ma viene fermato sul più bello da Courtois che non si lascia superare coprendo perfettamente il secondo palo (il tutto poi fermato però dalla bandierina alzata dall’assistente). Dopo pochi minuti ci provano ancora i Citizens stavolta con Haaland ma la chiusura perfetta di Alaba ferma il norvegese. A quasi 20 minuti dalla fine Camavinga, uno dei due giocatori che aveva propiziato l’1-0 sbaglia in uscita, Rodri recupera e De Bruyne dalla stessa distanza di Vinicius mette a sedere il compagno in Nazionale con un destro preciso e di potenza. Negli ultimi minuti dopo aver iniziato la seconda frazione di gara con un possesso palla e tocchi veloci le merengues si rendono pericolosi prima al 77′ con il colpo di testa ravvicinato di Benzema respinto da Ederson e poi al 89′ con il subentrato Tchouameni che da fermo tenta di impietosire l’estremo difensore che con una grande parata non si fa sorprendere negandogli il 2-1.

La “finale anticipata” tra Ancelotti e Guardiola termina quindi 1-1, per sapere il verdetto finale bisognerà aspettare ancora una settimana. Con l’equilibrio dell’andata, al ritorno saranno fuochi e fiamme. Riuscirà Guardiola ad approfittare del fattore casa regalando ai suoi tifosi la seconda finale della sua storia e a vendicarsi del Real di Ancelotti per la semifinale persa l’anno scorso? Dall’altro lato riuscirà il Real a superare per il secondo anno consecutivo il City di Guardiola e ad arrivare in finale?