Serie A

De Ketelaere apre e Pasalic chiude: Dea lanciata verso l’Europa

Alla New Balance Arena: gol di De Ketelaere e Pasalic. Dea a 31 punti e sempre più vicina alla zona Europa.

Gen 10, 20261 Lettura
Atalanta's Mario Pasalic celebrates with Atalanta's Lazar Samardzic after the 2-1 goal at a game between Italian club Atalanta Bergamo and Belgian soccer team Club Brugge, on Tuesday 30 September 2025 in Bergamo, Italy, on the second day of the UEFA Champions League competition. BELGA PHOTO SPADA/LA PRESSE *** BENELUX ONLY *** (Photo by SPADA/LA PRESSE/Belga/Sipa USA)

ATALANTA-TORINO 2-0
13’ De Ketelaere (A), 95’ Pasalic (A)

Il girone di ritorno dell’Atalanta si apre nel migliore dei modi. Alla New Balance Arena, nel match valido per la 20ª giornata di Serie A, la Dea supera 2-0 il Torino con una prestazione solida e concreta, costruita su un primo tempo autoritario e chiusa definitivamente nel recupero. I nerazzurri sbloccano subito la gara con Charles De Ketelaere, resistono al tentativo di reazione granata nella ripresa e colpiscono in contropiede nel finale con Pasalic, conquistando tre punti pesanti in chiave classifica.

La Atalanta parte con grande convinzione e prende il controllo del match sin dai primi minuti. Al 13’ arriva il meritato vantaggio: corner perfetto di Bernasconi sul primo palo e spizzata precisa di De Ketelaere, che anticipa tutti e batte Paleari per l’1-0. Il Torino accusa il colpo e fatica a reagire, mentre la squadra di Palladino gestisce il possesso e mantiene il pallino del gioco. L’unica nota negativa del primo tempo per i bergamaschi è l’infortunio di Djimsiti, costretto a lasciare il campo dopo un duro contrasto con Zapata.

Dopo l’intervallo gli ospiti provano ad aumentare l’intensità soprattutto grazie agli ingressi di Adams e Simeone, che danno maggiore peso offensivo ai granata. Proprio l’ex Napoli ha l’occasione più nitida per il pareggio, ma spreca il possibile 1-1 a tu per tu con Carnesecchi, bravo a restare lucido. Scampato il pericolo, l’Atalanta torna a controllare il ritmo della gara, abbassando i ritmi e aspettando il momento giusto per colpire.

Nel finale il Torino si sbilancia alla ricerca del pareggio e lascia spazi invitanti. Al 95’, a tempo praticamente scaduto, Pasalic firma il raddoppio finalizzando un contropiede letale che mette il sigillo definitivo sul match. Una rete che certifica la maturità della Dea e chiude definitivamente i giochi.

Redazione

