De Rossi:”Combatterò fino all’ultimo per restare l’allenatore della Roma”

Prima conferenza stampa ufficiale di Daniele De Rossi da nuovo allenatore della Roma:“I Friedkin sono stati chiarissimi sul contratto e la durata. Io ho detto ok, mi va benissimo, mettete voi la cifra, mettetemi un bonus per la Champions e via. Un ringraziamento per l’opportunità grande che sto ricevendo. Il contratto è di sei mesi, mi gioco le mie carte, ho chiesto solo di trattarmi da allenatore, non da bandiera, calciatore, leggenda che va a far eil giro di campo con Romulo e loro erano d’accordo. Io me la giocherò fino alla morte per rimanere qui, è sottinteso, con un gioco pulito senza ricorrere a chi sono stato qui. Sarebbe un sogno per me”

LA CHIAMATA – “Ci sono uomini che rifiutano e uomini che si buttano dentro. Non è solo voler tornare a mettere la felpa, questione di vezzo, uno fa anche dei ragionamenti sulla squadra e sono sicuro sia una squadra forte e penso che il lavoro che dovremo affrontare dovrà portarci a fare bella figura, anche a me come sviluppo di carriera”.

LA SQUADRA – “Quando cambia l’allenatore i giocatori nei primi allenamenti vanno sempre a tremila all’ora. E’ sempre così, i primi allenamenti non danno grandi risposte. Bisogna vedere quanto riusciremo a tenere questa intensità, ma la risposta dei ragazzi è stata incredibile. Abbiamo due-tre concetti nuovi da mettere, ma non vogliamo fare confusione nei primi giorni.”

IDEA DI CALCIO – “Il calcio non è mio. Non sono Guardiola, lui ha cambiato qualcosa e ha portato qualcosa di nuovo, come Conte o Simeone. Non sono al loro livello e non so se ho quel marchio di fabbrica, ma gli allenatori bravi li riconosci da come giocano le squadre anche se non hanno inventato niente. Se la nostra squadra velocemente sarà riconoscibile e tra di loro sapranno cosa fare in campo in maniera fruttifera mi renderebbe felice.”

I TIFOLSI – “Non ho bisogno di stimoli in più e non mi destabilizza questa situazione. Non è un modo bello per definire la scelta che ha fatto la proprietà, ma sicuramente i dirigenti devono prendere in considerazione tutti i fattori e tra questi c’è anche la reazione della gente nei confronti della squadra. I soldout delle ultime stagioni hanno portato anche punti alla Roma, nessuno è più capace dei tifosi giallorossi di essere determinante. Spero di sfruttare la scia del loro entusiasmo, ma ovviamente non sono stato scelto perché sono rimasti folgorati dalla mia esperienza alla SPAL. Però credo di non essere qui solo per un effetto calmante, ma anche per personalità, leadership e altro.”

IL VERONA – “E’ una squadra solida che è allenata da un grande tecnico e un grande uomo. Baroni sta tenendo la barra dritta anche in un momento complicato fuori dal campo. Il Verona ha grande fisicità e un gioco definito che sa fare bene. L’emozione dell’esordio non mi deve fare brutti scherzi, dovremo essere tutti molto caldi.”