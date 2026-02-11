Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Calcio Estero

De Zerbi-Marsiglia adesso è finita! Possibile ritorno in Italia?

Il tecnico italiano lascerà la squadra francese proprio in queste ultime ore, dopo il disastro contro i campioni d’Europa in carica

Feb 11, 20263 Lettura
Mandatory Credit: Photo by Jean Catuffe/DPPI/Shutterstock (15940518av) Coach of Olympique de Marseille Roberto de Zerbi celebrates the victory following the UEFA Champions League, League phase, MD5 football match between Olympique de Marseille (OM) and Newcastle United on November 25, 2025 at Stade Velodrome in Marseille, France FOOTBALL - CHAMPIONS LEAGUE - MARSEILLE v NEWCASTLE, Marseille, France - 25 Nov 2025

È sicuramente un momento non positivo per l’Olympique Marsiglia, che in questo momento si ritrovano fuori dalla ‘Champions League’ all’ultimo secondo per colpa del portiere Trubin del Benfica, che contro il Real Madrid ha permesso alla squadra di Mourinho di accedere ai play-off all’ultimo posto disponibile per via della differenza reti a favore dei portoghesi, e dunque per l’OM sono già finiti i giochi in Europa.

In campionato il rendimento della squadra a disposizione di De Zerbi non è dei migliori, registrando infatti 2 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio nelle ultime 5 partite, contando anche la finale di Supercoppa di Francia persa sempre contro Luis Enrique ai calci di rigore dopo il 2-2 dei tempi regolamentari.

L’unica nota positiva è il passaggio ai quarti di finale in Coppa di Francia, da disputare il prossimo 04/03 contro il Tolosa di Carles Martínez Novell, già affrontato in questa stagione in ‘Ligue 1’ in un match terminato 2-2 subito al 92’, dopo aver ribaltato lo svantaggio iniziale con le reti di Paixão e Højbjerg.

Da quel match (disputato il 29/11) sono passati diversi mesi di riflessioni per la società, mettendo in bilico il futuro dell’ex Sassuolo.

In queste ultime ore la società, dopo aver respinto l’idea di allontanare l’italiano da Marsiglia in seguito all’eliminazione dalla prima fase di ‘Champions League’, ora fa un passo indietro e la strada verso la separazione sembra ormai in discesa.

Il passo più lungo della gamba lo fa proprio il mister bresciano, che attraverso alcune dichiarazioni del tipo: “Non ho mai allenato un gruppo così instabile”, fa rabbrividire anche i tifosi che mai avrebbero voluto subire dall’esterno una situazione di questo tipo.

Il colloquio con la società e la separazione

Sempre nel dopo partita contro il PSG al ‘Parco dei Principi’ De Zerbi aveva parlato di un possibile colloquio con Benatia e Longoria per capire come muoversi e gestire al meglio la situazione, per il bene della rosa. Evidentemente la società ha tirato le somme e i risultati dell’ultimo periodo non erano quelli previsti, per cui il cammino di De Zerbi potrebbe fermarsi qui, anche se in questo momento non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale da parte del club.

Secondo quanto riportato dal noto giornalista Fabrizio Romano, però, emergono nuovi sviluppi sulla vicenda, con il club che ha concordato la decisione del mister per la separazione ad effetto immediato.

In questo caso dunque, il classe ’79 potrebbe accettare tranquillamente di firmare un pre-contratto con altre squadre in vista della sessione estiva 2026/2027.

Possibile ritorno in italia?

In Italia potrebbero esserci delle opportunità come ad esempio la Lazio e il Bologna (che si affronteranno questa sera per i quarti di finale di ‘Coppa Italia’), oppure il Napoli di ADL, che proprio ieri è stato eliminato dal Como di Fàbregas e ora Conte rischia il posto, seppur con uno scudetto e una ‘Supercoppa Italiana’ in bacheca.

Insomma, questi mesi per l’ex Foggia saranno molto intensi, con l’opportunità magari anche di tornare in ‘Premier League’ dopo aver trascorso del tempo sulla panchina del Brighton, ma quello che fa molto discutere è la sua involuzione nel corso di questi anni dopo l’esperienza in ‘Serie C’ e la promozione sfiorata nel lontano 2014-2015, in quella rissa molto accesa con Gennaro Gattuso, all’epoca allenatore del Pisa poi promosso in cadetteria, poi la chiamata di altre squadre come Palermo e Benevento e successivamente la svolta a Reggio-Emilia con il Sassuolo.

Il traguardo raggiunto in Serie A gli ha permesso di fare il salto di qualità anche all’estero, prima allo Shakhtar Donetsk, poi al Brighton ed infine in Francia, trasmettendo sempre ai propri giocatori la voglia di divertirsi in campo, seppur senza un palmarès così ricco (una Coppa Italia di Lega Pro al Foggia, una Supercoppa d’Ucraina con lo Shakhtar Donetsk).

Serve rinfrescare le idee e cambiare completamente aria, accettando una piazza che lo valorizzi e con un progetto ambizioso, senza ricevere pressioni dall’esterno, perché può ancora dare tanto al calcio e chissà, magari in futuro scrivere una pagina importante di questo meraviglioso sport.

0 Shares

Articoli correlati

Calcio estero LIVE: Premier, Liga, Bundesliga e Ligue 1 in diretta

Feb 8, 2026

Clamoroso CR7, è pronto a lasciare l’Arabia! La clausola shock

Feb 6, 2026

Coppa del Re, Lookman incanta all’esordio: Atletico in semifinale

Feb 6, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.