De Zerbi-Marsiglia adesso è finita! Possibile ritorno in Italia?

È sicuramente un momento non positivo per l’Olympique Marsiglia, che in questo momento si ritrovano fuori dalla ‘Champions League’ all’ultimo secondo per colpa del portiere Trubin del Benfica, che contro il Real Madrid ha permesso alla squadra di Mourinho di accedere ai play-off all’ultimo posto disponibile per via della differenza reti a favore dei portoghesi, e dunque per l’OM sono già finiti i giochi in Europa.

In campionato il rendimento della squadra a disposizione di De Zerbi non è dei migliori, registrando infatti 2 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio nelle ultime 5 partite, contando anche la finale di Supercoppa di Francia persa sempre contro Luis Enrique ai calci di rigore dopo il 2-2 dei tempi regolamentari.

L’unica nota positiva è il passaggio ai quarti di finale in Coppa di Francia, da disputare il prossimo 04/03 contro il Tolosa di Carles Martínez Novell, già affrontato in questa stagione in ‘Ligue 1’ in un match terminato 2-2 subito al 92’, dopo aver ribaltato lo svantaggio iniziale con le reti di Paixão e Højbjerg.

Da quel match (disputato il 29/11) sono passati diversi mesi di riflessioni per la società, mettendo in bilico il futuro dell’ex Sassuolo.

In queste ultime ore la società, dopo aver respinto l’idea di allontanare l’italiano da Marsiglia in seguito all’eliminazione dalla prima fase di ‘Champions League’, ora fa un passo indietro e la strada verso la separazione sembra ormai in discesa.

Il passo più lungo della gamba lo fa proprio il mister bresciano, che attraverso alcune dichiarazioni del tipo: “Non ho mai allenato un gruppo così instabile”, fa rabbrividire anche i tifosi che mai avrebbero voluto subire dall’esterno una situazione di questo tipo.

Il colloquio con la società e la separazione

Sempre nel dopo partita contro il PSG al ‘Parco dei Principi’ De Zerbi aveva parlato di un possibile colloquio con Benatia e Longoria per capire come muoversi e gestire al meglio la situazione, per il bene della rosa. Evidentemente la società ha tirato le somme e i risultati dell’ultimo periodo non erano quelli previsti, per cui il cammino di De Zerbi potrebbe fermarsi qui, anche se in questo momento non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale da parte del club.

Secondo quanto riportato dal noto giornalista Fabrizio Romano, però, emergono nuovi sviluppi sulla vicenda, con il club che ha concordato la decisione del mister per la separazione ad effetto immediato.

In questo caso dunque, il classe ’79 potrebbe accettare tranquillamente di firmare un pre-contratto con altre squadre in vista della sessione estiva 2026/2027.

Possibile ritorno in italia?

In Italia potrebbero esserci delle opportunità come ad esempio la Lazio e il Bologna (che si affronteranno questa sera per i quarti di finale di ‘Coppa Italia’), oppure il Napoli di ADL, che proprio ieri è stato eliminato dal Como di Fàbregas e ora Conte rischia il posto, seppur con uno scudetto e una ‘Supercoppa Italiana’ in bacheca.

Insomma, questi mesi per l’ex Foggia saranno molto intensi, con l’opportunità magari anche di tornare in ‘Premier League’ dopo aver trascorso del tempo sulla panchina del Brighton, ma quello che fa molto discutere è la sua involuzione nel corso di questi anni dopo l’esperienza in ‘Serie C’ e la promozione sfiorata nel lontano 2014-2015, in quella rissa molto accesa con Gennaro Gattuso, all’epoca allenatore del Pisa poi promosso in cadetteria, poi la chiamata di altre squadre come Palermo e Benevento e successivamente la svolta a Reggio-Emilia con il Sassuolo.

Il traguardo raggiunto in Serie A gli ha permesso di fare il salto di qualità anche all’estero, prima allo Shakhtar Donetsk, poi al Brighton ed infine in Francia, trasmettendo sempre ai propri giocatori la voglia di divertirsi in campo, seppur senza un palmarès così ricco (una Coppa Italia di Lega Pro al Foggia, una Supercoppa d’Ucraina con lo Shakhtar Donetsk).

Serve rinfrescare le idee e cambiare completamente aria, accettando una piazza che lo valorizzi e con un progetto ambizioso, senza ricevere pressioni dall’esterno, perché può ancora dare tanto al calcio e chissà, magari in futuro scrivere una pagina importante di questo meraviglioso sport.