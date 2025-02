De Zerbi rovina l’esordio di Fonseca, il PSG cala la manita

Primo weekend di febbraio che in classifica cambia poco o nulla soprattutto nei piani alti della classifica, dove il PSG imponendosi per 5-2 in casa del Brest, si porta a quota 50 punti compiendo un deciso passo verso la conquista del titolo. Alle spalle del club parigino resta però ben il Marsiglia che superando per 3-2 il Lione la termine di un match tiratissimo, sale a quota 40 punti che dimostra l’ottimo lavoro svolto da De Zerbi ed i suoi ragazzi, anche se il distacco con il PSG sembra ormai incolmabile. Sulla ruota del Marsiglia resta ben saldo il Monacò che superando per 4-2 l’Auxerre, tocca quota 37 punti tenendo cosi aperta la lotta per il secondo posto, unico e chiaro obiettivo dei due club, essendo ormai svanito quello relativo allo scudetto. In tale duello il terzo incomodo è senza dubbio rappresentato dal Lilla, che superando per 4-1 il Sant’Etienne, tocca a sua volta quota 35 punti restando sulla ruota del Monacò e nella scia del Marsiglia, ed a tutti gli effetti accreditato per competere per la seconda piazza.

Ovviamente da tale discorso non può essere escluso il Nizza, che pur pareggiando con il Tolosa per 1-1, tocca quota 34 punti e quindi ancora in grado di potersi inserire nella lotta per il secondo gradino del podio, stesso discorso valido per il Lens che superando per 2-0 il Montpellier , tocca quota 33 punti, chiaro però che per Nizza e Lens sicuramente le possibilità di raggiungere la seconda piazza, sono più esigue rispetto a Monacò e Lilla, ma ad ogni modo la lotta per il secondo posto sarà senza dubbio molto interessante e serrata fino al termine della stagione, diventando di fatto un grande obiettivo, essendo ormai quasi archiviato ogni discorso relativo al titolo.

Fuori da tali discorsi il Lione fermo in classifica con 30 punti ed un distacco di ben 10 dal Marsiglia, chi conquista un buon punto sono: Tolosa ed Angers, che si attestano a centroclassifica, il Tolosa pareggiando con il Nizza, l’Angers pareggiando sempre per 1-1 con il fanalino di coda Le Havre. In tale direzione provano a muoversi Nantes e Rennes, rispettivamente vincitori contro: Reims e Strasburgo.