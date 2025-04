De Zerbi torna al secondo posto, Le Havre colpo di coda

Superando per 1-0 l’Angers, il PSG con ben 6 turni d’anticipo conquista il titolo, divenendo di fatto la formazione pi titolata della storia, infatti ad oggi la formazione parigina ha conquistato il tredicesimo titolo nazionale, il quarto consecutivo e l’undicesimo negli ultimi tredici anni, a tali dati bisogna aggiungere che fino ad oggi in campionato, il PSG ha praticamente dominato, senza mai perdere in bene 28 gare, dove ne ha vinte 23, bacheca che ovviamente potrebbe arricchirsi anche della Coppa di Francia, in cui in finale il prossimo 24 maggio la formazione parigina incrocerà il Reims, senza dimenticare ovviamente la Champions League, in cui nei quarti di finale i campioni di Francia dovranno vedersela contro i londinesi dell’Aston Villa, dunque non un avversario improponibile, anzi una gara che sulla carta il PSG può far sua scollinando in semifinale.

Archiviato il discorso relativo al titolo, resta aperto quello riguardante il secondo posto, che al momento vede favorito il Marsiglia, non fosse altro per la vittoria di 3-2 ottenuta sul Tolosa. Ovviamente un grazie i ragazzi di De Zerbi lo devono anche al Brest, che tra le mura amiche superano per 2-1 il Monacò, terzo in classifica con due lunghezze di distacco dal Marsiglia. Chi potrebbe dire la sua è lo Strasburgo, che imponendosi per 1-0 in casa del Reims, tocca quota 49 punti portandosi sulla ruota del Monacò e nella scia del Marsiglia.

Non molla il Lione che tra le mura amiche conquista lo scontro diretto contro il Lilla, imponendosi per 2-1, risultato che gli consente di toccare quota 48 punti e sognare il ritorno in Champions League. Ma ad una sola lunghezza restano in agguato sia il Lilla ma anche il Nizza incredibilmente sconfitto tra le mura dal Nantes per 2-1, oltre al PSG brinda anche il Lens, che imponendosi per 1-0 sul Sant’Etienne, tocca quota 42 punti archiviando cosi il discorso salvezza, prossimo al brindare l’Auxerre che superando per 1-0 il Rennes, tocca quota 38 punti, veleggiando a due lunghezze dalla salvezza matematica. Salvezza verso la quale prova a muoversi il Le Havre che imponendosi per 2-0 in casa dell’ormai retrocesso Montpellier, tocca quota 27 punti, portandosi insieme all’Angers ad una lunghezza dalla zona playout.